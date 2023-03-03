近期，针对中国民用无人飞艇飘入美国上空一事，美国政府大肆编造“间谍气球”叙事，颠倒黑白。事实上，长期利用高空气球对他国进行渗透侦察的正是美国。据中国外交部发言人汪文斌介绍，仅去年以来，美方高空气球就曾十余次非法飞越中国领空。

到底是谁运作着“气球舰队”？谁才是全球头号监控国？答案不言而喻。

美国如何监控全球？

早在20世纪40年代到50年代，美国海陆空军就曾大量开发和使用高空间谍气球。1955年12月17日，时任美国总统艾森豪威尔批准了代号WS-119L的计划，使用高空气球对前苏联和中国进行间谍侦察行动。1956年1月到2月，美国先后从五个发射场投放了516个高空气球，堪称“航空历史奇观”。

除了高空气球，美国其它各种监控方式也粉墨登场：派遣军机抵近侦察、在海底光缆安装窃听装置、通过本国与盟国陆基天线阵列和太空中的侦察卫星拦截他国卫星通信等等。美国各种监控手段层出不穷，可谓上天入地，无孔不入。

美国还滥用科技霸权大搞网络监控，手段极具隐蔽性，行事肆无忌惮。2013年曝光的“棱镜”计划震惊全球，主要有三种手段，其一，从光缆获取世界范围内的数据；其二，与微软、雅虎等9家互联网公司合作，直接进入这些公司的服务器和数据库获取数据；其三，美国国家安全局的特别机构主动、秘密、远程入侵目标，进行网络攻击窃密。

2013年7月12日，新闻工作者在俄罗斯首都莫斯科打开网页浏览斯诺登的讯息。新华社记者姜克红摄

美国一直是全球头号电信窃密大户。美国曾使用名为“脏盒”的“伪基站”，模拟手机基站信号，暗中接入手机并盗取数据。法国《世界报》有报道称：“美国通过‘脏盒’在法国至少窃取了6250万部手机的数据！”。

美国的监控对象有哪些？

美国监控是大规模、无差别的监控，不仅有美国所谓的“对手”，其盟友也赫然在列；不仅有所谓的“敏感人士”，普通民众也难逃厄运，内容包罗万象。

从“棱镜”计划到2015年“维基揭秘”网站的爆料，再到2021年丹麦媒体曝光的“监听门”事件，法国、德国等欧洲国家的政要屡屡登上美国监控的名单。每每丑闻曝光，美国便口头上许诺不再监听，私底下则阳奉阴违，监听之门从未、也不打算关闭。

“棱镜”计划曝光后，美国国内普通民众掀起了一场反对政府大规模收集网络信息的浪潮。迫于各方压力，美国于2015年通过法案表面上结束了针对国内的监听项目，然而实际上，美国情报机构依然在未获授权的情况下继续实施广泛监控。

2022年5月，美国乔治城大学隐私与技术法律中心发布调查报告，称美国入境和海关执法局耗资30亿美元建立一个监控系统，覆盖了全美75%的成年人、50个州和地区、超过2.18亿用户。搜集数据涵盖日常工作生活的方方面面，几乎可以在任何时间跟踪任何人，严重侵犯公民隐私。

美国政府针对盟友和本国公民的监控已是骇人听闻，对其所谓“最严峻地缘挑战和战略竞争对手”，就更是变本加厉、无所不用其极。中国国家互联网应急中心报告显示，2020年中国捕获计算机恶意程序样本数量超过4200万个，其中境外恶意程序主要来自美国，占比达53.1%。此外，美国还先后使用41种网络攻击武器装备，对中国西北工业大学发起1000多次网络攻击，妄图窃取核心技术数据。

美国海量窃取各类信息，涉及电子邮件、即时消息、视频、照片、存储数据、语音聊天、文件传输、视频会议、登录时间和社交网络资料等。

美国大规模监控的目的是什么？

美国持续对全球进行着无孔不入的监听监视，即便丑行曝光仍自行其是，肆意妄为，实质是要在全球维护美国霸权主义。

上海国际问题研究院网络空间国际治理研究中心秘书长、研究员鲁传颖说，大规模的网络情报监听能增加美国在决策时的战略优势，可以对其他国家进行干涉，包括内政外交，甚至在一些情况下控制这些国家。

西班牙《国家报》网站指出，通过监听整个世界精确跟踪民众的思想动态，正成为美国在全球竞争中最重要的一种资源。因此，美国不会顾及国际规则与道义，而会依靠其技术优势，继续进行覆盖全球的网络窃听监控活动。

监控丑闻屡屡打脸，美国还有何面目借一次偶然的无人飞艇事件大肆炒作，倒打一耙？美国学者、韩国延世大学教授约翰·德勒里在美国《外交政策》杂志发文，呼吁美国人好好了解下自己监视和颠覆别国的历史。

编辑：何媛 徐琰

文字综合：新华社、央视新闻客户端、环球时报等

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