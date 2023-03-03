新华社德国达姆施塔特3月2日电（记者 单玮怡）德国默克集团董事会主席兼首席执行官贝伦·加里霍2日表示，2022年集团销售额再创新高，中国是默克全球第二大市场和增长最快的市场，集团在华业务将持续增长。

默克集团当天在位于德国达姆施塔特市的总部发布2022年业绩报告。报告显示，去年该集团净销售额增长12.9%至222.32亿欧元，税息折旧及摊销前利润增长12.2%至68.49亿欧元。

加里霍在接受新华社记者采访时说，近年来，中国的改革开放措施和经济增长为默克带来重要发展机遇。默克在中国设立了主要业务领域的分支机构，还设立了研发中心和生产制造基地。

去年11月，加里霍曾作为企业代表团成员跟随德国总理朔尔茨访问中国。她说，中国是默克全球第二大、同时也是发展速度最快的市场，默克不会考虑离开中国，她对在华业务持续增长充满信心。

加里霍还表示，2023年可能充满挑战，但集团净销售额有望进一步增长，实现到2025年达到250亿欧元。

默克集团创立于1668年，业务集中在创新型制药、生命科学以及前沿功能材料技术等领域。

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