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俄罗斯说有破坏分子从乌克兰潜入俄边境地区 乌方表示否认

2023年03月03日11:04 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科3月2日电（记者耿鹏宇）据塔斯社2日报道，约数十名破坏分子当天从乌克兰潜入俄边境地区布良斯克州。乌方官员当天对此表示否认。

　　塔斯社援引俄强力部门消息报道说，破坏分子由乌克兰切尔尼戈夫州潜入俄境内，或有6名当地居民被劫为人质，可能导致平民伤亡。另据俄布良斯克州州长博戈马兹2日在社交媒体发布的消息，从乌克兰潜入的破坏分子当天在布良斯克州克里莫夫斯基区造成2名平民死亡。

　　据今日俄罗斯通讯社2日报道，实施偷袭的乌克兰破坏分子已于当天被赶回乌克兰境内。

　　俄罗斯总统普京2日表示，乌克兰破坏分子在布良斯克州发动的袭击是一起恐怖袭击。俄总统新闻秘书佩斯科夫当天说，俄强力部门将展开调查，确定袭击者身份。

　　乌克兰总统办公室顾问波多利亚克2日在社交媒体发文表示，俄方关于乌方破坏分子进入俄边境地区的说法是“典型的蓄意挑衅”，俄方这样做的目的可能是为了给继续发动对乌克兰的进攻制造“合理性”。据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰国防部情报总局发言人安德烈·尤索夫当天在接受媒体采访时说，发生在俄罗斯境内的袭击事件系俄罗斯民众之间的内部冲突，与乌克兰无关。（参与记者：李东旭、李铭）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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