新华社新德里3月2日电（记者胡晓明）当地时间3月2日，外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会期间会见西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯。双方表示将以中西建交50周年为契机，加强友好交往，开辟双边关系新前景。

秦刚说，双方要加快恢复政府部门、立法机构、地方交往，筹备好中西科技合作联委会、经济工业合作混委会、中西论坛等机制会议。拓展合作领域，加强绿色能源、电动汽车、数字经济等产业对接。中方愿进口更多西班牙优质产品，希西方一如既往给予中国企业公平公正市场待遇。双方还应加强国际事务中的沟通配合，充实双边关系战略内涵。

阿尔瓦雷斯表示，西中是重要经贸伙伴，两国互利合作成果丰硕。西班牙愿同中方一道，为双方企业赴对方国家投资提供便利。将共同办好西中文旅年系列活动，在中国设立更多西班牙文化中心，增进两国人民友好。西班牙下半年将接任欧盟轮值主席国，愿积极推动欧中关系发展。我们赞赏中方关于乌克兰危机的立场文件，重视中国的大国地位和影响，期待中方助力欧洲恢复和平。

秦刚表示，中方一贯支持欧方坚持战略自主，乐见西班牙发挥欧盟轮值主席国作用，推动中欧关系健康稳定发展。中方始终坚持政治解决乌克兰危机，坚持劝和促谈。当前形势下，各方尤应冷静理智，找到真正尊重各国合理安全关切、有利于欧洲长治久安的解决方案。

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