3月1日，习近平主席在北京人民大会堂同来华进行国事访问的白俄罗斯总统卢卡申科举行会谈。从政治互信到经贸合作，再到乌克兰危机，两国元首就双边关系和国际地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

透过这次会谈，一起来看中国在国际舞台上的三重角色。

（一）真朋友

“中白友谊牢不可破”“白俄罗斯人民的心始终同中国人民连在一起，将在任何时候都和中国坚定站在一起”……会谈中，两位领导人不约而同谈到友谊，言语间尽显中白双方高水平的政治互信。

近年来，中白两国元首始终保持密切沟通。习近平主席曾于2015年5月访问白俄罗斯，卢卡申科总统本人先后10余次访华或来华出席活动。在疫情期间，两国元首通过信函、通话等方式继续保持紧密互动。

在双边层面，中白双方尊重并支持各自选择的发展道路和内外政策，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持；

在多边场合，中白两国密切协作，共同维护以联合国为核心的国际体系、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，共同维护国际公平正义。

来华访问前，卢卡申科总统在接受新华社专访时深情讲述了他对华交往的故事。他感慨，“我和中国的交往充满温暖和美好的回忆”，白俄罗斯的发展离不开对中国经验的借鉴。

此次会谈，习近平主席和卢卡申科总统就新时代进一步发展两国全天候全面战略伙伴关系签署联合声明，以更好造福两国和两国人民。

相互尊重、公平正义、合作共赢，在习近平主席引领下，新时代中国致力于推动构建新型国际关系，得到国际社会广泛支持。

今年以来，随着疫情防控转入新阶段，多国领导人接连到访。同习近平主席会谈会见时，他们纷纷表达同中国发展友好关系的强烈意愿：

1月3日至5日，菲律宾总统马科斯任内首次访华，表示希望通过此访向世界证明，菲中关系十分良好，也十分重要；

1月5日至6日，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫就任总统后首次访华，表示土中友好交往源远流长，古老的丝绸之路将两国紧密联系在一起，土方愿同中方一道共同推动构建土中命运共同体；

2月9日至11日，柬埔寨首相洪森访华，表示希望传递柬埔寨人民始终同中国人民坚定站在一起的明确信息；

2月14日至16日，伊朗总统莱希任内首次访华，表示伊中关系基于相互尊重精神，是值得彼此信任的真诚战略伙伴；

就在卢卡申科总统访华前后，又有多位国际政要向外界透露访问中国的计划……

懂得相互尊重，才能被视为“真朋友”，才能赢得更多朋友。

（二）好伙伴

“要充分发挥两国政府间合作委员会作用，扩大经贸合作，建设好中白工业园，以共建‘一带一路’为主线，推进中欧班列等互联互通建设合作”“白方愿同中方加强科技、工业、农业、旅游等领域合作，推进中欧班列和白中工业园建设，欢迎中国企业赴白投资”……

会谈中，“合作”是习近平主席和卢卡申科总统提及最多的关键词之一。会谈结束后的签字仪式上，两国元首共同见证了经贸、工业、农业、海关等领域17项合作文件的签署。可以说，中白两国是名副其实合作发展、共同成长的好伙伴。

作为“丝绸之路经济带”上重要的节点国家，白俄罗斯是最早响应并参与共建“一带一路”的国家之一，卢卡申科总统更是亲自来华出席了首届和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

位于明斯克东部郊区的中白工业园是中白两国元首亲自推动、两国政府高度重视的“一带一路”合作项目，也是白俄罗斯最大的招商引资项目，被称为“丝绸之路经济带上的明珠”。自2015年5月两国元首考察中白工业园以来，工业园开发建设快速推进，不断取得新的成果。截至今年2月22日，中白工业园入园企业已达107家。

在两国元首战略引领下，近年来中白经贸合作不断深化，双边贸易额稳定增长。统计数据显示，2022年中白双边贸易额达50.799亿美元，同比增长33%。

“今年是中国全面贯彻中共二十大精神的开局之年，中国的高质量发展和现代化进程，将给包括白俄罗斯在内的世界各国带来新机遇。”习近平主席在会谈中指出。

新时代新征程上，中国将继续同各国携手并进，合作共赢。

（三）中流砥柱

“中国是维护世界和平的中流砥柱。”会谈中，卢卡申科总统由衷感叹。

乌克兰危机爆发至今已满一年，局势走向和各方立场备受国际关注。会谈中，习近平主席同卢卡申科总统还专门就乌克兰危机等问题交换了意见。

“中国立场的核心就是劝和促谈。”习近平主席指出。

中国不是乌克兰危机的当事方，但从未袖手旁观，始终为推动危机的和平解决而积极努力。危机爆发以来，习近平主席多次同有关方面领导人举行视频或面对面的会晤，围绕推动危机的解决，先后提出“四个应该”“四个共同”“三点思考”，成为中方处理乌克兰问题的根本遵循。

就在上周，中方先后发布了《全球安全倡议概念文件》和《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，向世界表明中国坚定站在和平一边、站在对话一边、站在历史正确一边的鲜明立场，为政治解决乌克兰危机提供中国智慧和中国方案。

会谈中，习近平主席进一步指出，“要坚持政治解决方向，抛弃一切冷战思维，尊重各国的合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构”“有关国家应该停止把世界经济政治化、工具化，真正做有助于停火止战、和平解决危机的事情”。

卢卡申科总统表示，白方完全赞成和支持中方关于政治解决乌克兰危机的立场和主张，这对化解危机具有重要意义。

形势越是复杂，越要保持清醒冷静；危机越是延宕，越不能放弃争取和平的努力。国际风云变幻中，世界看到了一个负责任大国应有的样子。

策划：霍小光

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