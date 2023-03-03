新华社北京3月2日电 题：只许“拱火”不许劝和的霸道逻辑

新华社记者郑汉根

中国日前发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，秉持一贯的劝和促谈立场，其公正性和建设性赢得国际社会期盼和平的国家和人士广泛认同。然而，以美国为首的一些西方国家却极力对中方立场进行贬低乃至抹黑，称中方文件“不公正”“不合理”云云。

当前，世界上绝大多数国家都希望战火尽快熄灭、和平尽快降临。冲突直接当事方俄罗斯和乌克兰都不同程度对中国立场表示欢迎。联合国秘书长发言人迪雅里克将这一中方文件称为“重要贡献”。英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯认为，中方立场文件是对欧洲和平事业的有力贡献，文件没有偏袒任何一方，同时强调了结束这场危机所需的关键因素。

然而，在美方看来，“要么是我的朋友，要么就是我的敌人”，只有跟其立场一致的才是正确立场。在解决乌克兰危机问题上，秉持客观公正立场劝和促谈不可取，只有跟他们一起“拱火浇油”才是“公正合理”做法。美方的逻辑竟是如此霸道！

美国抹黑中方立场，最根本的原因是美方不希望看到战火尽快熄灭。美国《纽约时报》网站日前发表的一篇题为《有关美国战争瘾的大实话》的文章指出，美国坚持对抗和好战思维模式背后是一种常规假设：战争很悲惨，但战争是“经济活力和爱国主义热情的福音”。

事实的确如此。从飙升的军火订单到取代俄罗斯源源不断输往欧洲的能源，美国的确借战争大大增强了“经济活力”。不仅如此，乌克兰的战火对美国还有更多利好：可以通过“代理人战争”最大限度削弱俄罗斯；可以破坏欧俄关系、巩固西方“反俄阵线”；可以借俄乌冲突控制欧洲、让欧洲始终在安全方面依赖美国，让欧洲战略自主化为泡影……这一切，都利于美国维护其世界霸权。

对中方立场进行曲解、抹黑，也是美西方一贯“妖魔化中国”的伎俩再现，是打压、遏制中国策略的具体体现。乌克兰危机升级以来，美西方政客及其主流媒体就多次毫无根据地散布“中国责任论”“中国可能向俄罗斯提供武器”等污蔑不实之词。全球未来研究所创始人兼首席执行官钱德兰·奈尔说，没有证据可以支撑西方主流媒体对中国发表的冷酷言论，这反映了认知的极度缺失。

借乌克兰危机抹黑中国，也藏着美方“甩锅”的图谋。面对世界上大部分国家都希望和平、不满美方“拱火浇油”的事实，美方急于撇开责任，转移人们对危机真相的认知。为了“甩锅”，美方不仅要大肆炒作“俄罗斯威胁”，也要把中国这个并非危机当事方的国家描绘成“威胁”。

借乌克兰危机以离间中俄关系、塑造“中俄威胁”一直是美方算计之一。但是这种心思只能更加表明美方的霸道。新时代中俄全面战略协作伙伴关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，是两个独立国家主权范围之内的事情。中俄双方正常的经贸交流合作不接受任何说三道四，美国没有资格、更没有权力对中俄关系指手画脚甚至胁迫施压。

美方抹黑中方立场，是因为以美国为首的西方国家习惯了以对抗思维处理国际争端，迷信以武力解决问题。从在伊拉克战略失败到从阿富汗黯然撤军，美国政客们应当早点从其处理国际争端的“武力迷信”和“实力地位”中醒来。美国《新闻周刊》日前发表文章认为，美方坚持大额军援乌克兰以“击败俄罗斯”，但有充分理由预期，任何继续鼓吹保持这一具有不确定性、可能带来毁灭性后果路线的政界人士都将面临“更陡峭的上坡路”。

国际社会热切呼唤和平，反对搞阵营对立，对战争“拱火浇油”的做法不得人心。在不久前举行的慕尼黑安全会议上，美西方一些领导人试图继续大力鼓吹战争，但一些发展中国家领导人都认为乌克兰危机耽误了其他紧迫问题的解决。哥伦比亚副总统弗朗西娅·马尔克斯说：“我们不想继续讨论谁将是战争的赢家或输家。我们都是输家。”

一面持续“拱火”，一面阻碍劝和，美方的霸道逻辑足以见证其“唯恐天下不乱”的一贯行径。然而事实和历史必将证明，中方秉持负责任态度促进和平的立场必将引起越来越多的共鸣，美方违逆人心和大势的霸权行径必将遇到日益强烈的反对。

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