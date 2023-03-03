推介会现场。 雅典中国文化中心供图

人民网罗马3月2日电（记者谢亚宏）“运河明珠·魅力京甬”北京、宁波与希腊双边文化旅游推介会1日在希腊首都雅典成功举办。

该活动在中国驻希腊大使馆的支持下，由北京市文化和旅游局、宁波市文化广电旅游局、希腊国家旅游组织、雅典国际机场、雅典中国文化中心联合主办。中国驻希腊大使肖军正、希腊旅游组织主席代表维克丽、北京市文化和旅游局一级巡视员史安平、宁波市文化广电旅游局副局长二级巡视员徐小设在活动中致辞。100多名希腊旅游行业协会、知名旅行商及媒体代表参加当晚的推介活动。

肖军正在致辞中指出，过去三年中希人员往来和旅游合作受到新冠肺炎疫情冲击，随着中国政府优化调整防控政策，中国游客正逐步“回归”。今年春节期间中国游客出境游同比增长640%，数据展示了中国经济复苏的强大动力和中国游客“回归”的强劲势头。中国幅员辽阔、自然风光和人文景观丰富、历史文化深厚，发展迅速、现代气息浓郁，在世界旅游业占有重要地位。北京和宁波是中国重要的旅游城市，欢迎更多希腊和其他欧洲地区游客到访。

维克丽表示，中国和希腊两国之间有着紧密的友谊纽带，文化、历史、商贸、哲学、艺术等领域的悠久历史将两国更加紧密的联系在一起。中国旅游市场是希腊快速发展的市场之一，疫情之前已经排进希腊前十五名；后疫情时代，希腊更加期待并做好了迎接中国游客到来的准备。

史安平表示，本次推介之行，不仅是一次“推广之旅”，也是一次“破冰之旅”，更是一次“开拓之旅”。北京作为中国的首都，是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，热诚欢迎大家到北京感受故宫、颐和园、长城、天坛、大运河等七大世界文化遗产的历史之美，感受蓝绿交织、山水相依、清新秀丽的生态之美，感受老北京胡同、四合院、名人故居、燕京八绝的人文之美。

徐小设表示，宁波海洋旅游资源丰富，自然秉赋得天独厚作为中国大运河的出海口和海上丝绸之路的东方起碇港，拥有8000年人类文明史、2500年港口发展史。今年是中国-中东欧国家经贸合作示范区落户宁波六周年，多年的“中东欧之约”，使宁波与中东欧国家之间的经贸往来和旅游交流不断深化，并邀请在座嘉宾参加今年5月在宁波举办第三届中国-中东欧国家博览会。

进入推介环节，雅典中国文化中心主任任刃以中国大运河为主题，串联介绍了大运河两端城市北京和宁波的不同风情，与现场嘉宾多次进行互动，引起热烈掌声。

随后，雅典国际机场传播和市场部经理帕帕德普洛分享了出入境数据分析报告。她表示，中国对雅典来说是一个非常重要的市场，2019年记录显示，来自中国的游客数量达到20万人次，休闲旅游占到81%。为吸引更多的中国游客，雅典国际机场将建设中文网站、增加中文标识及中文工作人员，雅典国际机场将为中国游客提供更多的优质服务。

以中国旅游集团为代表的多家中国旅游企业与希腊旅行商进行了自由交流和洽谈。现场还设置了北京、宁波旅游图片展和中国文化体验活动，得到希腊各界朋友的欢迎。

北京、宁波文化和旅游代表团在希期间还与希腊国家文化基金会、雅典市政府进行文化、旅游、人文交流合作的会谈。

(责编：刘叶婷、常红)