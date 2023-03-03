新华社西班牙巴塞罗那3月2日电 专访：“数字化、产业化、智能化和绿色低碳化成为大势所趋”——访中兴通讯首席战略官王翔

新华社记者康逸 朱晟

“从最近的体验来看，数字化、产业化、智能化和绿色低碳化成为大势所趋。”中兴通讯首席战略官王翔日前在2023世界移动通信大会上接受新华社记者专访时说。

世界移动通信大会被认为是全球最重要的信息与通信技术盛会之一，被誉为行业发展的风向标。在西班牙巴塞罗那举行的本届大会主题为“时不我待”，聚焦5G加速、开放网络、金融科技和数字化领域等新技术、新趋势。

大会期间还公布了2023年“全球移动大奖”。在公布的20多个奖项中，中国企业参与的项目共获得7个奖项。其中，中兴通讯与广州地铁、中国移动一道在广州打造的5G智能地铁项目获得“互联经济最佳移动创新奖”。

王翔表示，对行业来说，数字化转型是大势所趋。当前阶段，通信产业、信息产业和传统行业如何快速整合是一个重点关注话题。以5G为例，王翔认为目前正处于5G部署中期，主要解决的是在不同细分场景如何提供更好的5G解决方案，以及在5G技术演进过程中让新技术和市场能够有效结合。

谈及5G使用和覆盖鸿沟时，王翔说，目前海外各大运营商有不同频率和基站扇区组合，有非常大的场景变化需求，对于运营商来说成本非常高。中兴通讯针对不同场景进行了细分，并把一些需求进行聚合，形成对不同市场的综合解决方案，还利用智能超表面等新技术让无线覆盖更加全面。

据介绍，目前中兴通讯业务覆盖全球160多个国家和地区。过去三年，虽然新冠疫情对全球经济产生冲击，但中兴通讯在海外市场仍保持了稳定业务增长。

谈及国际化发展面临的挑战，王翔说，近几年全球经济和社会环境发生巨大变化。对于企业来说，首先要在持续变化中寻找不变的方向作为战略去坚持。“中兴通讯把数字化、智能化、低碳化等作为长期战略，将相关信息、数字运算以及低碳作为产品设计的主要方向，长期去坚持。”

其次，要在快速变化中适应变化。王翔表示，企业无法准确预测每个变化，因此要在市场、产品和运营等关键领域留有弹性。例如，在市场结构划分上，尽量让全球市场覆盖在地域上更合理地分布，并保持对运营商、行业客户、消费者等不同客户群体覆盖的合理分配。这样才能保证市场结构的可持续化，不会因某个客户或地区业务变化而对整体业绩造成太大影响。

王翔还特别提到要“留有韧性”以抵抗风险。例如，对供应链中的客户结构、生产区域以及战略储备需要精确判断，同时还要对行业周期进行准确研判，从而能在未来行业变化中保持韧性。

“在未来经营过程中，在行业和社会仍然处于巨大不确定性的情况下，企业自身运营的韧性非常重要。”他说。

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