新华社阿布贾3月1日电（国际观察）尼日利亚新总统面临双重挑战

新华社记者郭骏

尼日利亚国家独立选举委员会1日宣布，执政党全体进步大会党候选人博拉·蒂努布在2月25日举行的选举中获胜，当选尼日利亚总统。分析人士指出，当前尼日利亚经济增长乏力、袭击事件频发，如何应对这两方面的严峻挑战，将是蒂努布执政后面临的重要考验。

提振经济需良策

竞选期间，当地媒体和民调机构普遍预计，这次选举将是尼日利亚自1999年恢复民选政府以来悬念最大的一次，最终赢家将在蒂努布、人民民主党候选人阿提库·阿布巴卡尔和工党候选人彼得·奥比这三人中产生。最终计票结果基本符合预期：在总计2400余万张有效选票中，蒂努布得票超过879万张，阿布巴卡尔和奥比分别获得698万和610万张选票。

此次选举，蒂努布得票数比位居第二的阿布巴卡尔多180多万张，而现任总统布哈里在2019年竞选连任时，在总计超过2732万张有效选票中得票超过1519万张，比紧随其后的竞争对手多390多万张。由此来看，执政党候选人的优势有所减少。分析人士认为，这种情况对于蒂努布也是一种压力，未来4年其执政团队需在经济民生和安全等民众最关心的领域拿出符合人们期待的成绩。

2016年，尼日利亚经济因石油产量下降和国际油价下跌等原因陷入衰退，在经历3年缓慢复苏后，2020年又因新冠疫情冲击再次衰退。2021年，尼国内生产总值实现3.4%的增长，2022年增速降至3.1%。尼国家统计局发布的数据显示，2022年，作为国家外汇和财政收入主要来源的石油业产值下滑19.22%，比2021年8.30%的降幅进一步扩大。当地媒体说，2022年尼石油产量为30年来最低，主要原因是猖獗的盗油活动和输油管道遭严重破坏。

尼日利亚阿布贾大学政治与国际关系学教授谢里夫·加利在接受新华社记者采访时表示，对蒂努布来说，民生领域的挑战非常紧迫，包括贫困问题、高失业率、高通胀、外汇和电力短缺等。

加利说，民众对蒂努布抱有期待。他曾在1999年至2007年间担任拉各斯州州长，在此期间大力投资教育、吸引外国投资、改善城市道路和港口等基础设施，巩固了拉各斯州作为尼经济中心的地位。民众希望他把治理拉各斯州的成功经验复制到对整个国家的治理上。

维护安全需良方

安全问题是尼日利亚的一个长期痼疾，也是蒂努布需要直面的另一个重要挑战。近年来，尼面临的安全威胁主要来自盘踞在东北部的极端组织“博科圣地”和“伊斯兰国西非省”、西北部的武装匪徒、南部的绑架团伙和分裂势力，还有沿海区域的海盗组织等。

布哈里政府执政8年来对东北部的极端组织实施了有效打击，限制了这些武装分子的活动范围，但尼整体安全形势尚未根本扭转。最近两年，尼西北部和中部暴力活动频发，武装匪徒多次发动大规模袭击，涉及学校和列车等平民目标。

2022年3月底，一列从首都阿布贾开往北部城市卡杜纳的列车遭大批武装分子袭击，造成至少8人死亡、26人受伤，另有数十人被绑架，后经过多方斡旋，大部分人员才获释；6月底，中部尼日尔州一个采矿场遭遇武装袭击，造成30多名军人和安保人员死亡，多人被绑架；7月初，阿布贾一座监狱遇袭，数百名囚犯越狱，其中包括60多名在押的“博科圣地”成员；7月底，尼总统卫队在阿布贾郊区巡逻时遇袭，造成至少8名士兵死亡。

更令人担忧的是，一些原本各自为战的武装组织开始相互勾连。据当地媒体报道，长期盘踞在东北部的“博科圣地”开始渗透到西北部地区，并与当地武装匪徒结成“联盟”，共同发动针对军警和平民目标的大规模袭击。

加利指出，尼日利亚当前面临严峻的安全挑战，尽管军方在持续打击极端组织和武装匪徒，但袭击事件仍不断发生。该国的安全问题由来已久，背后原因错综复杂，解决起来并非易事。未来，蒂努布需拿出更加有效的办法。

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