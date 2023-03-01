人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：事实证明中国是外资企业青睐的投资热土

2023年03月01日19:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月1日电（记者成欣）外交部发言人毛宁1日表示，事实证明，中国是外资企业青睐的投资热土。无论国际风云如何变幻，中国坚持扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，寄望于中国经济的疫后反弹，许多美国企业计划扩张在华业务。华南美国商会近日发布了《2023年中国营商环境白皮书》，表示超九成受访企业将中国视为最重要的投资目的地之一，75%的受访企业计划今年在华再投资。发言人对于外企在华前景有何评论？

　　“事实证明，中国是外资企业青睐的投资热土。”毛宁说，这一方面得益于中国超大规模的市场、完整的产供链网络，另一方面则得益于中国坚定不移推动高水平开放，支持多边贸易体制，持续为外资提供更加市场化、法治化、国际化的营商环境。

　　毛宁表示，今年首月，中国吸收外资迎来“开门红”，实际使用外资金额达到1276.9亿元，同比增长14.5%。包括美国企业在内的外资企业持续看好中国市场，计划扩大在华业务。美国商务部数据显示，2022年美中货物贸易总额达6906亿美元，创历史新高。“这些都说明中美贸易投资合作是互利共赢的，‘脱钩断链’损人害己，不得人心，也行不通。”

　　“无论国际风云如何变幻，中国坚持扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变。我们欢迎包括美国企业在内的各国企业走进中国市场，共享发展红利，共同推动世界经济增长。”毛宁说。

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部