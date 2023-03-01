新华社哥本哈根3月1日电 转眼间，美国知名记者西摩·赫什报道美国是破坏“北溪”天然气管道的幕后主使一事，已近一个月。赫什近日还在不断发声，持续爆料。面对事关欧洲民生的猛料，西方政客和主流媒体却沉默得异常，以至于欧洲议会议员克莱尔·戴利质疑道，“一个字儿都没人提”，令她感到羞耻。

然而，在西方主流媒体的“冰封”之下，越来越多反思和质疑的声音正在打破沉默。

丹麦学者：

爆料可能颠覆西方叙事

以丹麦为例，仅TV2新闻频道对赫什爆料进行报道，并在报道中称赫什是个充满争议的记者。丹麦首相府、国防部和司法部面对新华社记者采访时均表示“无可奉告”。

丹麦奥尔堡大学政治与社会系国际关系学教授李形在接受新华社专访时分析说，在俄乌冲突中，西方媒体用一套叙事影响着欧洲民众，包括欧洲基础设施处于所谓“俄罗斯威胁”之下这种论调。一旦证实“北溪”被炸是美国所为，将颠覆欧洲民众对这套西方叙事的认同，欧洲也将由此再次看到乌克兰危机久拖不决的原因在于美国。

“赫什的爆料让人们质疑，美国是否真的想停止战争？”他说，“也会引起欧洲人对美国在俄乌冲突背后真正意图的怀疑。”

这张丹麦国防部2022年9月27日发布的照片显示一处“北溪”天然气管道泄漏点。新华社发（丹麦国防部供图）

丹麦小企业主尼尔斯·加尔德告诉记者，他认为美国有炸毁“北溪”管道的充分动机，美国如果被证实是“北溪”被炸的幕后主使，将在欧洲失去很多支持。

瑞典学者：

这是美国对欧洲的“经济战”

“‘北溪’管道当然是被美国及其北约盟国炸毁的！”瑞典跨国和平与未来研究基金会创始人扬·奥贝里在接受新华社记者专访时说，赫什的“结论并不令人意外”。

他认为，这是美国对其欧洲盟友展开的“经济战”，针对俄罗斯无休止的经济制裁和破坏“北溪”管道对欧洲经济造成了巨大且持续性的伤害。

他还直言，当今时代，无论遇到什么问题，西方都崇尚以强硬手段、甚至动用武力来解决，依靠使用武器、威胁、秘密行动和媒体操纵，而不是依靠谈话、调解和外交，这就是为什么西方主流媒体不会给予赫什轰动性爆料应有的关注。

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

“人们一定想知道欧洲什么时候会‘醒来’，并最终明白他们不再与美国拥有共同利益。”他说，“在‘北溪’管道发生爆炸的海底，美国进一步摧毁并埋葬了它的体面和全球领导地位。”

西班牙学者：

越来越相信是美国干的

西班牙巴塞罗那自治大学教授何塞普·普伊格塞奇在接受新华社专访时直言，他越来越相信“北溪”管道遭破坏“是美国的手笔”。“美国显然可以从此事中获利，并同时加强其对德国的地缘政治影响。”

他说，美国是“北溪”遭破坏后的最大获益方。一方面，美国导演此事能打破德国对俄罗斯天然气的依赖，借机出售更多液化天然气给德国。另一方面，美国能进一步严重打击俄欧关系，“北溪”曾为德国等西方国家带来廉价的俄罗斯天然气，同时也为俄罗斯创汇，但现在“两者之间的蜜月关系已被彻底打破”。

这是2022年11月1日在德国首都柏林拍摄的一户居民储存的木柴。为应对能源价格持续上涨，德国柏林的一些民众开始储存木柴过冬。新华社记任鹏飞摄

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2022年9月底，俄罗斯输欧“北溪”天然气管道位于瑞典和丹麦附近海域的部分出现泄漏点。瑞典测量站曾在事发海域探测到强烈的水下爆炸。丹麦首相弗雷泽里克森在事发后说，这是“蓄意破坏”。各方也普遍这样认为。

俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。今年2月8日，赫什在其博客文章中援引知情人士的话说，美国和挪威军队共同破坏“北溪”天然气管道。美国白宫和挪威外交部对此均予以否认。（记者：林晶、和苗、付一鸣、胡加齐、谢宇智；报道员：安德斯·孔斯豪；视频：淡然、沈浩洋；编辑：马晓燕、孙浩、鲁豫）

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(责编：徐祥丽、杨牧)