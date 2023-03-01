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《寻乡中国》：美国人林登写给中国的一封情书

2023年03月01日15:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月1日电 （苏缨翔）“从我到达的那一刻起，就再也没有离开过这里。我可以预见，自己的灵魂将永远漫步在喜洲的小路上。这里现在已经是我的家、我灵魂的归宿。”美国人布莱恩·林登在自己的书中写道。

去年10月，林登的个人非虚构自传《寻乡中国：林登的故事》出版，他称这本书是“写给中国的一封情书”。

“我是一个被中国迷住的美国人”

很长一段时间以来，林登自称为“一名真正的观察员”。从上世纪80年代至今，中国改革开放以来在经济、民生、文化方面的成就，被真实记录在了林登眼里。“作为一个来自西方的观察员，我很幸运在中国农村地区见证了发展。”

从1985年坐10个小时夜间大巴到大理，到如今坐2小时高铁到大理，林登见证着中国的发展。

“我的村民朋友们、邻居们、我在的村庄，在这么短的时间内取得了巨大的成就，”林登说，“中国这些年为改善人民群众的生活作出了重大贡献，我希望越来越多的外国人能看到这一点。”

2022年8月28日，林登在喜洲古镇与游客合照。新华社记者 曹梦瑶摄

在林登眼里，比物质改变更重要的是精神改变。“如今农村的孩子们眼中蕴藏着比他们父辈更大的梦想和希望，这是中国乡村振兴带给他们的。”林登说。

在被问及写《寻乡中国：林登的故事》这本书的意图时，林登表示自己想从一个外国人的角度来分享近40年来中国的变化，分享中国人民真实的故事。

“我是一个被这个国家迷住的美国人，我很愿意向我的外国朋友们讲述中国真实的发展故事。”林登说。

“我在中国找到了乡愁”

对林登来说，家乡不只是出生地，更是与其产生紧密联系的地方，云南大理的喜洲古镇，便是林登心目中的家乡。

1984年，林登第一次来到中国时，不知道自己会在20多年后成为云南大理喜林苑酒店的创始人。

“我认为村民们不应该换衣服迎接外面的人，相反地，我们外来人应该换衣服进入他们家。”对于乡村文化的保护，林登这样描述。

在林登看来，尊重当地文化是保护当地文化的前提。在当地政府的支持下，林登完成1800多平方米的杨品相宅的修缮保护，只建16间客房，配套建设咖啡厅、文化交流厅、图书室等。

带中外客人进行古镇深度游，与街头巷尾的村民们聊日常，采茶逛早市做扎染……与其将喜林苑称为酒店，不如将它称为文化交流桥梁。林登建的这座“桥”，吸引了外来人，守住了当地人。

2022年8月27日，林登向外国访客介绍大理当地文化。新华社记者曹梦瑶 摄

“我在中国找到了乡愁，”林登说，“我很自豪能成为喜洲的一员。”

10多年来，喜林苑接待了20多万人次的中外游客，为当地附近村民提供了不少的工作机会和收入。与此同时，喜林苑也在继续为保护和传承当地传统文化作出贡献。

“我是最有激情的中国啦啦队”

在中西方文化交流与碰撞的关键节点，林登为西方了解中国提供了一个开放的窗口。“我在外面听到的一些声音或许只能代表中国的1%，那剩下的99%谁来说呢，这就是我现在要做的。”林登说。

林登的目标不仅是开酒店，他更想要保护老建筑，想创造出更多文化交流的空间。“我真正的目的是与外界分享中国。”林登说。

“我想成为一直留在这里生活的外国人，我希望我的文字能向外界呈现一个真实全面的中国。”林登说。

在被问及书中最爱的篇章时候，林登表示，最喜欢与人们分享上世纪80年代的故事。原因是那时候的自己正在经历人生的转折点，是中国向他抛来了“橄榄枝”，让他如愿实现“中国梦”。

回首20多年的中国农村生活，林登说：“我是最有激情的中国啦啦队。”

(责编：苏缨翔、常红)

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