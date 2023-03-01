新华社马德里2月28日电（谢宇智）西班牙巴塞罗那商会企业国际化部主任马林·奥里奥尔斯日前接受新华社记者采访时表示，对欧洲而言，中国市场是机遇所在。

奥里奥尔斯2004年以来一直从事与中国市场相关业务，为不少企业提供过国际化咨询。他表示，中国市场潜力巨大，西班牙企业应前往中国开拓市场。“我建议去进一步了解中国市场，和这一市场对话并建立合作。”

2023年是中西建交50周年，两国经贸合作保持良好发展势头。奥里奥尔斯表示，中国市场对高品质产品和服务的需求日益增长，为西班牙企业提供了机会。他说：“双边贸易增长速度非常快。中国的中等收入群体不断扩大，消费持续增长，这对西班牙出口有利。”

西班牙是欧洲旅游大国，拥有丰富旅游资源。在奥里奥尔斯看来，中国有序恢复公民出境游将为西班牙带来商机。他注意到，眼下在巴塞罗那等西班牙旅游城市，中国游客数量逐渐增加，不仅为当地增加收入，而且有助于让更多中国消费者了解西班牙商品和服务。

奥里奥尔斯认为，中国的海外投资也将为西班牙企业提供新机遇。他说，中国企业需要本地合作伙伴，“如果我们认为一家中国企业的产品或服务在这里有前景，那么最该做的事就是与他们联手，共同成长壮大”。

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