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法国将从初一学生开始推广接种HPV疫苗

2023年03月01日13:19 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎2月28日电（记者 唐霁）法国总统马克龙28日宣布，今年9月起将从初一学生开始推广人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种。

　　马克龙当天在推特上宣布，从2023年9月开学起，政府将从全国约80万名初一学生开始推广接种HPV疫苗，HPV疫苗接种对所有年轻人开放，而且是免费的。总统府爱丽舍宫指出，学生接种HPV疫苗并不是强制性的，但需要征得家长同意。

　　法国媒体报道，3月4日是国际HPV宣传日。据统计，HPV导致的癌症每年造成法国1000多人死亡。到2021年底，法国15岁女孩中有45.8%接种了一剂HPV疫苗，而同龄男孩接种率只有6%。

　　宫颈癌是全球女性中最常见的恶性肿瘤之一，主要致病原因是高危型HPV持续感染，目前接种HPV疫苗是预防宫颈癌的最有效手段。

　　世界卫生组织2020年发布的《加速消除宫颈癌全球战略》宣告，全球194个国家将携手在2030年实现这些目标：90%的女孩在15岁前完成HPV疫苗接种；70%的妇女在35岁和45岁之前接受高效检测方法筛查；90%确诊宫颈疾病的妇女得到治疗。

(责编：崔越、刘洁妍)

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