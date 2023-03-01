日前，美国全国公共广播电台在一次播客报道中指出,美国政治已经摆脱了羞耻感的束缚，进入“后廉耻时代”（post-shame era）。一些政治人物不顾脸面随意撒谎肆意妄为，被揭穿后仍然可以保住“乌纱帽”。该报道感慨今时今日如果美国某政治人物根本不在乎口碑，那么除了铁窗就再没有什么能对其构成约束。

引发这一美国政治新标签的出现，是纽约州联邦众议员桑托斯捏造履历、蒙骗选民的案例。除了承认伪造教育和工作履历，桑托斯曾自称犹太人，被戳穿后改口说自己“像犹太人”；他声称母亲在“9·11”恐怖袭击中遇难，事实上其母2016年才过世。此外，新泽西州众议员戈特海默、得克萨斯州众议员麦考尔搞内幕交易，蒙大拿州州长詹福特候选期间殴打记者，都没有影响其仕途。难怪美国媒体说，本国政治人物一再证明只要不认什么政治规则，规则就不存在。

这是1月19日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。

“后廉耻时代”这一对美国国内政治怪现状的描述让人联想到美国在国际社会的所作所为。长期以来，在一些政客操弄下，美国公然背弃国际规则体系，奉行“丛林法则”，同样不顾廉耻。美国一切以自身利益为出发点，将霸权霸凌霸道做到了极致，业已成为世界上最大的麻烦创造者、秩序破坏者与悲剧制造者。

发动伊拉克战争之前，美国用一管白色粉末作为伊拉克拥有大规模杀伤性武器的证据；要在叙利亚开展军事行动，美国指使其资助的非政府组织多次发布摆拍视频栽赃叙利亚政府使用化学武器；为便于围堵打压中国，美国颠倒黑白、罔顾事实，给中国扣上一系列莫须有的帽子……

美国在新冠疫情暴发初期曾公然截留欧洲盟友抗疫物资；美国多次出动海军或指使第三国扣押处在国际贸易航线上的伊朗油轮，将伊朗石油转运回国内出售变现；美军大规模、成系统在叙利亚盗采石油，同时还霸占叙利亚主要产粮区，多次走私或烧毁叙利亚小麦，加重了叙利亚人道主义灾难；美国泛化“国家安全”概念，利用“长臂管辖”肆意损害他国众多企业权益，除了华为，德国德意志银行、法国阿尔斯通等受害者的故事在全球广为流传。

2022年8月23日，在阿富汗南部赫尔曼德省桑金地区，一名男孩站在废墟之中。桑金地区曾经最繁华的市场，如今遍布美军空袭留下的一个个巨大弹坑。

2001年以来，美国借反恐之名发动的战争和军事行动已造成超过90万人死亡，其中约有33.5万是平民。与此同时，美国在全球制造了3700万难民。近20年来，在美国空袭中丧生的平民可能多达4.8万人，收割中的农民、街头嬉戏的儿童、逃避交战的家庭等都会成为美军杀戮的目标。美军从阿富汗撤离时，一架C-17运输机不顾阿富汗民众生命安全强行起飞，有人被强行收起的起落架在轮舱内活活碾碎，有人从高空坠落身亡。就在仓皇撤离的最后时刻，美军发动的空袭还造成了严重的平民伤亡。

丧失了“廉耻感”的美国在全世界巧取豪夺，自以为赢者通吃，事实上一直在消耗自身“软实力”。越来越多国家看清了美国所作所为的实质，拒绝追随其脚步，俄乌冲突中大多数国家拒绝选边站队就是一个明证。正如美国政治学者拉拉·布朗在上述美国全国公共广播电台播客节目中所说，放弃“廉耻感”会让一个人或国家逐步“腐坏”，受害的是整个美国的政治体系，是华盛顿的信用。（文/李蓉）

(责编：崔越、刘洁妍)