毛俊响

2021年5月底以来，加拿大不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省、安大略省等多地的原住民寄宿学校旧址附近陆续发现1700多座无标记儿童坟墓。有证据表明，这些原住民儿童生前经历了“长期的性犯罪、身体暴力和精神虐待”。面对无法掩盖的悲惨事实，加拿大总理特鲁多不得不于2021年6月承认，寄宿学校的儿童遗骸事件，以及2019年对原住民女性失踪、谋杀的案件调查结论表明，“加拿大原住民女性遭受的悲惨暴力相当于种族灭绝”。

加拿大针对原住民族群的“种族灭绝”运动是一个长期、持续的过程，是系统性、代际性的集体压迫、强迫同化和种族主义的必然结果。

加拿大长期以来针对原住民族群实施残酷的种族灭绝运动。在漫长的前殖民时代，原住民是加拿大这片土地上本来的主人。随着16、17世纪欧洲白人对加拿大的殖民，原住民的灾难拉开序幕。殖民者通过巧取豪夺，攫取了大片原属原住民的土地，并直接屠杀原住民甚至将其作为奴隶贩卖。殖民活动、种族冲突和疾病流行，导致加拿大原住民人口的减少及种族灭绝。加拿大统计局2021年人口调查数据显示，该国原住民总人口约为180万，占总人口的5%。从人口比例上看，原住民已从几个世纪前的“主体民族”沦为“少数族裔”。

加拿大还通过儿童寄宿学校等方式对原住民族群长期实行强迫同化政策。加拿大真相与和解委员会2015年公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，加政府建立了至少139所寄宿学校。寄宿学校制度使至少15万原住民儿童被迫远离家人和族群，进入集中营式的学校，服从教会的统一管理和教育，并接受白人主流文化的改造。更有甚者，大量的原住民儿童在寄宿学校遭受了各种暴力、性虐待，甚至被迫接受医学试验，导致3000余名原住民儿童在寄宿学校被虐待致死。加拿大政府和天主教会强制实施的强迫同化教育，与针对原住民族群的血腥屠杀构成集体压迫的两个方面，即文化层面和身体层面的种族灭绝。

不仅如此，针对原住民族群的种族主义政策也被披上合法化外衣。从19世纪下半叶开始，英国殖民者和加拿大当局通过制定一系列法律，对剩余的原住民进行同化。其中，《印第安人法》的颁行，几乎给原住民带来了灭顶之灾。根据该法案，原住民被剥夺了赖以生存的土地和传统食物，自给自足的传统经济被摧毁，文化和传统被定义为非法，他们被圈禁在贫瘠、狭小的保留地，住房简陋、设施残破，妇女被强制绝育。法案还允许联邦政府建立儿童寄宿学校，推行同化政策；允许加拿大当局在政治、经济、社会等领域全方位边缘化原住民族群。长期以来，原住民在就业、住房、教育、医疗保健和安全保障等方面面临种种歧视和不平等对待，生存状况方面全面落后于白人。

寄宿学校制度本质上是联邦法律支持下的官方的种族灭绝行为，加拿大联邦政府应该为此承担责任。寄宿学校儿童坟墓是犯罪现场，不是历史遗址，而犯罪事实的调查首先需要在一个正式的、法律的和人权的框架下进行，正如联合国处理卢旺达和世界其他地方的大规模无标记坟墓一样。加拿大政府最终是否以及如何承担灭绝原住民族群的历史罪责，我们拭目以待。

（作者是中南大学人权研究中心执行主任）

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