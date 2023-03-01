新华社北京2月28日电 美国俄亥俄州“毒列车”脱轨事故发生后，消防员用于灭火的水受污染后被收集起来，在何处“排毒”令人担忧。据美国媒体报道，这些毒废水大多要在得克萨斯州哈里斯县注入地下，而该县在部分毒废水运抵后才得知。

据美联社报道，“毒列车”脱轨事故现场废水、固体废物外运工作暂停数日后于2月27日重启。美国环境保护局当天宣布新增两个处理点，分别是俄亥俄州格拉夫顿一处焚化设施和印第安纳州罗奇代尔一处填埋场。

环保局第五区主管德布拉·肖尔说，已接近找到足够多经过认证的机构，处理脱轨事故现场全部废水和固体废物。

据美国有线电视新闻网报道，脱轨事故现场近200万加仑（约757万升）毒废水恐怕要在得州哈里斯县处理。得州和密歇根州先前举报说，没有得到任何“接收毒物”的提醒，这促使环保局上周末下令“毒列车”运营商诺福克南方公司暂停废水、固体废品外运，以重新审核该公司的处理计划。

哈里斯县法官莉娜·伊达尔戈23日说：“昨天被告知废水要来，今天才得知它们其实已经到这里一周了。”

毒废水被运至迪尔帕克市私营企业“得克萨斯分子”，由这家企业注入地下。

伊达尔戈说：“我们社区对此感到震惊，我也一样。”“得克萨斯分子”告知县政府官员，已收到50万加仑（约189万升）废水，之后可能还要接收150万加仑（约568万升），每天大概30车。

迪尔帕克市居民塔米·巴克斯特看到一条社交媒体视频称毒废水会被运到她所居住的城市，因而致电政府求证。得知确有此事，她直言“震惊”。

“可以找更近的地方进行深井灌注，”巴克斯特告诉美国广播公司下属的休斯敦本地电视台ABC13，“把废水送这么远简直愚蠢……他们是想再弄出一个污染区吗？”迪尔帕克距离“毒列车”脱轨事故现场约1350英里（约2170公里）。

休斯敦大学生物与环境科学教授乔治·吉伦同样担忧如此远距离转运毒废水可能造成危险。他说，废水“毒性非常强”，但深井灌注对民众构成的风险极小。

不过，吉伦承认，有毒物质可能在数百年或数千年后“升上来”。

美联社27日援引俄亥俄州环保局说法报道，脱轨事故现场已收集约180万加仑（约681万升）毒废水，剩余的部分毒废水会被运至俄亥俄州维克里并注入地下。

2月3日晚，诺福克南方公司一列货运列车驶经东巴勒斯坦镇时发生事故，共50节车厢脱轨或损坏；20节运载危险品的车厢中有11节脱轨，其中5节载有氯乙烯。应急人员6日以避免大规模爆炸为由，对脱轨的氯乙烯罐车进行“受控释放”，燃烧产生的滚滚黑烟在东巴勒斯坦上空弥漫。

联邦和俄亥俄州政府官员多次宣称，东巴勒斯坦镇空气检测和居民家中没有发现达到令人担忧程度的污染物。当地一些居民称出现红疹、头疼、恶心和流鼻血等症状。

俄亥俄州政府说，当地饮用水安全。但脱轨事故发生三周来，附近受污染水体中的死亡动物数量据测算接近4.4万只。（陈丹）

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