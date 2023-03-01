新华社日内瓦2月28日电（记者陈斌杰）在2月27日举行的世界贸易组织争端解决机构会议上，由127个世贸组织成员提出的重启上诉机构新法官遴选程序的提案因美国反对而未获通过，这是该提案第63次受阻。

危地马拉代表上述127个世贸组织成员发言时说，提案联署成员众多，反映世贸组织成员对上诉机构目前状况的共同关切，上诉机构停摆严重影响世贸组织争端解决机制，损害了成员利益。

美国代表在会议上发言对提案表示反对，理由是世贸组织“需要进行根本性改革，以确保争端解决机制良好运行”。

根据世贸组织议事规则，该组织所有重大决定需经过164个成员共同协商，达成一致意见才能作出。这意味着任何一个成员都具有“一票否决”权。近年来，美国一再滥用世贸组织机制，单方面阻挠上诉机构遴选新成员。

当天会议上，二十多个世贸组织成员的代表发言支持该提案。尼日利亚代表在发言中重申了世贸组织两级争端解决机制对多边贸易体制稳定性和可预见性的重要意义，强调打破当前僵局的必要性。

争端解决机制是世贸组织的重要支柱。自成立以来，世贸组织的争端解决机构共受理了成员间近600宗贸易争端，维护了国际贸易环境的稳定性和可预见性。2019年12月，因美国阻挠上诉机构新法官遴选，作为全球贸易“最高法院”的上诉机构因缺员正式停摆，世贸组织争端解决功能也因此部分瘫痪。

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