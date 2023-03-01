新华社东京2月28日电（记者郭丹 姜俏梅）日本国会众议院28日通过2023财年预算案，其中防卫预算高达6.8万亿日元（1日元约合0.051元人民币）。日本民众和在野党人士当天在众议院门前举行抗议集会。

根据日本众议院全体会议当天通过的2023财年预算案，日本2023财年支出总额为114.38万亿日元，其中防卫预算达6.82万亿日元，创历史新高。会上，日本立宪民主党、日本维新会、日本共产党等在野党均反对通过该高额预算案。

日本民众和在野党人士当天在众议院门前集会，高举“反对军费扩张”等标语牌，强烈反对众议院通过高额防卫预算。

日本社民党党首福岛瑞穗在集会上表示，在2023财年预算案中，除了防卫预算，还有超过3万亿日元的防卫力强化资金被编入其中，也就是防卫相关预算总额约10万亿日元。此外，政府内阁会议已经通过了《防卫力强化资金法案》，计划不断加大对军事产业的支持力度。福岛瑞穗说，日本更应投资教育、社会保障、稳定物价、支援疫后中小企业复苏等领域。

参加集会的民众表示，增加防卫预算根本无法实现和平、无法实现国家安全，“这只是跟着美国在玩火”。根据新财年防卫预算，日本将花费2113亿日元购买美制“战斧”巡航导弹。

根据日本宪法规定，众议院全体会议通过的新财年预算案自送达参议院之日起30天后，无需经过参议院审议自然生效。

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