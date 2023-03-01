本报记者 刘玲玲

近期，欧洲国家尤其是法国和意大利等国，正在经历一场持续干旱。法国从今年1月21日至2月21日连续32天没有降雨，这是自1959年有记录以来最长的时间；意大利“水城”威尼斯出现异常的低水位……持续干旱对农业、生态及居民生活造成负面影响，欧洲多国正通过节水限水等措施应对旱情。

在经历了去年夏天的历史性干旱后，法国今年年初再度出现干旱，南方各省受影响尤为严重。法国气象局气候学家西蒙·米特尔伯格表示，东比利牛斯山脉自去年6月以来一直处于干旱警报中。去年以来，法国不仅降雨减少，降雪也大幅减少，比利牛斯山脉今年创下了最低降雪量的纪录，融雪不足还会影响今年夏季供水。“持续的干旱已经对法国河流、湖泊以及土壤生态产生负面影响。”米特尔伯格表示。

“刚刚进入2023年，极端天气和干旱就频繁出现，让人担忧。”意大利环境联盟不久前在一份声明中指出，干旱不仅影响威尼斯，也在意大利全国产生影响。目前，意大利的河流和湖泊严重缺水。根据该机构统计，意大利最长河流波河当前水量比往年同期正常水平低61%。波河河谷是意大利重要的农业产区，粮食产量约占全国的1/3，干旱情况也将对农业生产产生影响。

在西班牙，干旱导致水资源储备短缺。根据该国最新水文数据，加泰罗尼亚自治区由于缺乏降雨，目前水资源储量仅占其最大储量的28.7%，而过去10年这一数据的平均水平为72%。1月25日，西班牙多尼亚纳国家公园的沼泽出现干涸现象。目前，加泰罗尼亚等多地采取了限水措施，以应对干旱天气导致的水资源短缺。

法国生态转型部部长克里斯托弗·贝舒日前在接受媒体采访时呼吁法国民众节约用水，以应对干旱天气。他要求各地区对旱情作出预判，并立即采取节水措施，不排除在必要时对生活用水和农业用水发布限制令。贝舒同时表示，长远来看，法国应改进水源监测系统，进一步改进废水回收利用技术。

针对干旱可能导致的农业减产问题，欧洲一些国家也采取了预防措施。在意大利北部，水稻种植户正在测试通过错峰用水来保证稻田灌溉，避免出现去年夏天该地区水稻因干旱而减产的情况。

法国国家科学研究中心日前发布的一项研究报告指出，全球变暖是造成欧洲持续干旱的主要原因。报告认为，温室气体排放引起的气候变化导致欧洲地区出现持续的高压异常现象，地表温度越高，大气压异常范围就更大、更广，从而加剧干旱。

“气候变化是造成2022年欧洲地区干旱的主要原因，也是今年以来欧洲持续干旱和水资源紧张的罪魁祸首。我们需要寻找解决方案，让我们的生产生活方式适应气候变化。”法国国家科学研究中心研究员达维德·法兰达表示。

（本报巴黎2月28日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)