本报记者 周卓斌

据英国艾尔西汽车市场咨询公司和“电动汽车数据”网站初步统计，2022年全球纯电动汽车销量达到780万辆，同比增长68%，新车销量占比首次达到10%。《华尔街日报》报道说，在全球新车销量同比下滑1%的背景下，电动汽车销量实现了强劲增长。标普全球旗下汽车行业研究机构认为，全球汽车电动化趋势已不可阻挡。

中国和欧洲成为推动全球电动汽车销量强劲增长的主要动力。2022年，中国新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%。2022年，欧洲纯电动汽车销量同比上涨29%，至158万辆。德国、英国和法国的纯电动汽车市场渗透率分别达到18%、17%和14%。在欧洲最大的汽车市场德国，2022年电动汽车产量占新车产量的比例达到25%，新注册登记汽车超过30%为电动汽车。

在其他国家和地区，电动汽车发展也在提速。去年美国新车销量下降8%，但纯电动汽车销量同比增长约66%，占新车总销量的5.8%。韩国国土交通部公布的数据显示，韩国去年电动汽车新车注册量同比增长72.7%。巴西和智利去年电动汽车新车销量分别同比增长41%和106%。

尽管面临全球宏观经济、动力电池原材料价格等不确定性因素影响，相关研究机构仍普遍认为，2023年全球电动汽车市场将继续保持增长态势。彭博新能源财经预测，今年全球新能源乘用车销量将达1360万辆，其中约75%为纯电动汽车。到今年年底，全球电动汽车保有量有望达到4000万辆，占全球汽车总保有量的3%左右，较2020年的1%有明显提高。

国际能源署预计，到2030年，电动汽车销量将占全球汽车总销量的20%以上，多个市场对充电设施的需求将大幅增长。当前，不少国家充电基础设施建设仍相对落后，亟须改善。预计到2030年，电动汽车所需充电量将占电力总需求的4%，电力供应也将面临考验。

国际能源署建议，各国应继续加大政策支持力度，加速发展重型电动汽车，加快新兴经济体和发展中国家汽车电动化步伐，增加电动汽车基础设施和智能电网建设，打造安全稳定可持续的电动汽车供应链。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)