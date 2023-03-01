人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球电动汽车销量强劲增长

中国成为主要推动力

本报记者  周卓斌
2023年03月01日06:05 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据英国艾尔西汽车市场咨询公司和“电动汽车数据”网站初步统计，2022年全球纯电动汽车销量达到780万辆，同比增长68%，新车销量占比首次达到10%。《华尔街日报》报道说，在全球新车销量同比下滑1%的背景下，电动汽车销量实现了强劲增长。标普全球旗下汽车行业研究机构认为，全球汽车电动化趋势已不可阻挡。

　　中国和欧洲成为推动全球电动汽车销量强劲增长的主要动力。2022年，中国新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%。2022年，欧洲纯电动汽车销量同比上涨29%，至158万辆。德国、英国和法国的纯电动汽车市场渗透率分别达到18%、17%和14%。在欧洲最大的汽车市场德国，2022年电动汽车产量占新车产量的比例达到25%，新注册登记汽车超过30%为电动汽车。

　　在其他国家和地区，电动汽车发展也在提速。去年美国新车销量下降8%，但纯电动汽车销量同比增长约66%，占新车总销量的5.8%。韩国国土交通部公布的数据显示，韩国去年电动汽车新车注册量同比增长72.7%。巴西和智利去年电动汽车新车销量分别同比增长41%和106%。

　　尽管面临全球宏观经济、动力电池原材料价格等不确定性因素影响，相关研究机构仍普遍认为，2023年全球电动汽车市场将继续保持增长态势。彭博新能源财经预测，今年全球新能源乘用车销量将达1360万辆，其中约75%为纯电动汽车。到今年年底，全球电动汽车保有量有望达到4000万辆，占全球汽车总保有量的3%左右，较2020年的1%有明显提高。

　　国际能源署预计，到2030年，电动汽车销量将占全球汽车总销量的20%以上，多个市场对充电设施的需求将大幅增长。当前，不少国家充电基础设施建设仍相对落后，亟须改善。预计到2030年，电动汽车所需充电量将占电力总需求的4%，电力供应也将面临考验。

　　国际能源署建议，各国应继续加大政策支持力度，加速发展重型电动汽车，加快新兴经济体和发展中国家汽车电动化步伐，增加电动汽车基础设施和智能电网建设，打造安全稳定可持续的电动汽车供应链。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月01日 17 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部