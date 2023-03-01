史宏微

不久前，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强烈地震，给叙土两国造成重大人员伤亡和财产损失。叙利亚经历多年战乱动荡和美西方单边制裁，此次又遭遇强震，人道主义危机雪上加霜。

中国和叙利亚是民心相通、守望相助的好朋友、好伙伴、好兄弟。地震发生后，习近平主席第一时间向叙利亚总统巴沙尔致慰问电。中方立即启动紧急人道主义援助机制，向叙利亚提供3000万元人民币紧急援助，包括200万美元现汇援助和灾区急需的衣物、帐篷、毛毯、药品等紧急物资，以及呼吸机、麻醉机、制氧机等医疗设备。此外，中方正加快落实对叙粮食援助项目，中国红十字会向叙提供两批物资援助，在叙中资企业、华侨华人也自发参与赈灾。这些共克时艰的行动饱含“中国温度”，展现了负责任大国的担当。

中国万里驰援叙利亚是推动构建人类命运共同体的生动实践。正如中国援助物资抵达叙利亚时打出的横幅和寄语所写，“同舟共济，中国和叙利亚坚定站在一起”“瑰香千里 患难有情”。看到中方第一时间支援叙方，一次次送来救灾物资，叙利亚外长梅克达德多次真情表示，“感谢”已不足以表达他的心情，叙利亚为有中国这样的好朋友深感自豪。事实一再证明，叙中是患难与共的真朋友、好兄弟，叙利亚人民将永远铭记中国政府和人民雪中送炭的无私义举。

建交60多年来，中叙关系经受住国际风云变幻考验，两国始终甘苦与共、风雨同舟，友谊历久弥坚。此次中国对叙实施紧急人道主义援助是两国深厚友谊的缩影。近年来，中叙高层交往密切，习近平主席2021年同巴沙尔总统通电话，两国元首还通过互致信函保持密切沟通，引领推动双方各领域交流合作。中叙签署“一带一路”合作谅解备忘录，成功召开两国经贸联委会。中方向叙方提供了包括疫苗、粮食、公交车等在内的各类援助。两国在联合国等多边平台始终相互支持，共同反对霸权主义和强权政治，维护国际公平正义。

中方将继续密切关注叙利亚灾情发展，积极响应叙方需求，继续在力所能及范围内支持叙方安置灾民和灾后重建，助力叙政府和人民早日克服灾害影响，重建家园。相信在习近平主席和巴沙尔总统的共同关心和指引下，中叙友好合作必将收获更多成果，两国友谊之树将不断绽放绚丽之花。

（作者为中国驻叙利亚大使）

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)