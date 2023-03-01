本报记者 王传宝

第七届非洲国家足球锦标赛不久前在阿尔及利亚首都阿尔及尔落下帷幕。作为本届赛事的主场馆，新落成的纳尔逊·曼德拉体育场（见上图，中铁建工集团北非区域总部供图）承办赛事开闭幕式及决赛等比赛。赛事的举行，让这座由中国企业承建的现代化体育场在非洲备受瞩目。“随着这座雄伟的建筑投入使用，阿尔及利亚乃至非洲足球事业都将迎来更快发展。”阿尔及利亚总统特本说。

纳尔逊·曼德拉体育场由中铁建工集团有限公司承建，占地面积约41万平方米，总建筑面积约13.6万平方米，可容纳观众4万余人，今年1月落成，是该国首座符合国际足联全部赛事举办标准的国家级体育场。非洲足球联合会主席帕特里斯·莫特塞佩参加了体育场落成典礼，他表示：“阿尔及利亚拥有了顶级体育设施，本届非洲国家足球锦标赛将是历史上最成功的一次。”在本届非洲国家足球锦标赛开赛当天，阿尔及利亚国家邮政部门专门发行一枚纪念邮票，将体育场图片印在邮票上。

纳尔逊·曼德拉体育场位于阿尔及尔东部郊区，阿尔及利亚交通大动脉东西高速及N5国家级公路从体育场两侧经过。“这里是进入阿尔及尔的重要通道之一，以前是一片泄洪区，杂草丛生，积水遍地。现在人们经过这里，映入眼帘的首先是这座壮观的体育场。夜幕降临时，体育场亮起灯光，更是美轮美奂。”中铁建工集团北非区域总经理皮相奎对记者说。

阿尔及利亚位于地中海沿岸的地震多发带，纳尔逊·曼德拉体育场项目又位于阿尔及尔主要泄洪渠旧址，地质条件非常特殊。为解决工程难题，中铁建工集团引进中国先进技术，攻克一道道技术难关。例如，项目使用桩基后注浆技术，即向淤泥中灌浆来实现地质硬化、加固，提高了地面堆载能力。项目监理阿尤布评价说，体育场结构复杂，施工难度高，十分佩服中企的施工技术。业主代表纳比勒赞叹道：“体育场钢构罩棚的主桁架仅靠4根塔柱支撑，中国同行的钢构技术令人叹服。”

阿尔及利亚本纳乌达·阿卜杜拉瓦哈巴设计院曾与中国建筑企业有过合作，该院院长本纳乌达·阿卜杜拉瓦哈巴参观体育场项目时表示，中国企业信守承诺，让如此复杂的工程如期竣工，展现了企业的雄厚实力。

去年7月，由中国企业承建的阿尔及利亚奥兰综合体育中心建成，第十九届地中海运动会在此成功举办。中国建设者为阿尔及利亚增添一座又一座城市地标，正是中阿两国共建“一带一路”的真实写照。当地工程师陶菲克表示，在中国工程师的指导和帮助下，阿尔及利亚工程建设水平不断提升，“与中国朋友的合作令人难忘。”

（本报阿尔及尔电）

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 03 版）

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