本报记者 肖新新

应国家主席习近平邀请，白俄罗斯共和国总统卢卡申科2月28日起对中国进行国事访问。建交31年来，中白关系不断提质升级，全方位合作扎实推进。去年9月，在上海合作组织撒马尔罕峰会期间，两国元首共同宣布将中白关系提升至全天候全面战略伙伴关系，实现了两国关系的历史性跨越。

共建“一带一路”创造互利共赢成果

近年来，中白两国高质量共建“一带一路”合作持续推进，一大批机械制造、汽车组装、农业生产、生物技术等领域重点项目在白俄罗斯落地生根，有力促进两国关系健康稳定发展。

位于白俄罗斯首都明斯克机场附近的中白工业园一派繁忙景象。这是白俄罗斯最大的招商引资项目，也是中白两国元首亲自推动、两国政府高度重视的共建“一带一路”合作项目。自2015年下半年开始实质性开发以来，工业园开发建设快速推进，不断取得新成果。根据白俄罗斯国家统计委员会的数据，2022年，园区企业净利润达3410万白俄罗斯卢布（约合1351万美元），同比增长1.4倍。

截至目前，中白工业园入园企业数量已达107家，涵盖机械制造、电子商务、新材料、中医药、人工智能、5G网络开发等多个领域，意向投资额超13亿美元。“我们看好白中共建‘一带一路’合作前景。”中白工业园管委会主任亚罗申科表示，园区已成为吸引各国企业赴白俄罗斯投资兴业的重要平台。

去年11月，中企承建的白俄罗斯国家生物技术公司全循环高科技农工综合体项目在明斯克州正式投产。该项目是白俄罗斯第一家氨基酸生产企业，也是其粮食深加工行业第一个出口创汇和进口替代项目。白俄罗斯国家生物技术公司预计，项目可年产复合饲料52.8万吨、氨基酸7.23万吨。公司总经理乌里茨基表示，项目可提供高质量和高附加值产品，不仅解决当地就业问题，也将有力提升白农业和畜牧业科技水平。

此外，白俄罗斯吉利汽车、潍柴发动机、法士特变速箱、美的—地平线等一系列中白企业合资项目，填补了白有关产业空白。白俄罗斯战略研究所分析员阿夫多宁认为，白中两国共建“一带一路”合作将创造更多互利共赢成果，为双边务实合作注入强劲动力。

在共建“一带一路”框架下，中白两国经贸投资领域合作成果显著，有力促进了白俄罗斯经济发展。“2022年，中国投资者在白俄罗斯项目投资1亿多美元。40多个项目在中企参与下得到落实。”白俄罗斯经济部副部长阿布拉缅科日前表示。

经贸合作带来重要发展机遇

据中方统计，2022年中白双边贸易额达50.8亿美元，同比增长33%，再创新高。面对新冠疫情挑战，两国贸易额实现逆势增长，体现了双方务实合作的韧性和巨大潜力。

中国市场潜力巨大，为白俄罗斯企业带来重要机遇。白俄罗斯乳制品、肉类、糖果、巧克力等深受中国消费者喜爱。据中方统计，2022年中国自白俄罗斯进口各类农产品总额达到6.49亿美元，同比增长51.59%。

“中国一直是白俄罗斯食品行业重要的贸易伙伴，我们正在努力开拓这一市场。”白俄罗斯农业与食品部对外经济活动总局局长梅列什科日前表示。据统计，2022年白俄罗斯对华食品出口额同比增长约40%，呈现良好态势。

中国国际进口博览会已成为白俄罗斯企业深耕中国市场的重要平台。“进博会为各国展示产品、加强联系、深化贸易合作提供了独特机会。”阿布拉缅科表示，中国培育了巨大国内市场，加强对华合作是白长期优先方向。

白俄罗斯还积极利用电商和社交媒体平台推广产品，不断开拓中国市场。2022年7月，“白俄罗斯国家馆”账号在中国京东、抖音两家电商平台开业。据统计，2022年，该国家馆项目累计销售额达893万元人民币。

“白俄罗斯希望继续扩大对中国等国家的出口。”白俄罗斯经济部副部长德米特里·亚罗舍维奇表示，中国拥有巨大市场潜力，白俄罗斯对华出口前景广阔。

中欧班列促进了两国经贸往来。白俄罗斯铁路公司公布初步统计数据显示，2022年，白俄罗斯通过铁路对华发运12万个20英尺标箱货物，同比增长5.5倍。

“中欧班列开行数量的不断增加给白俄罗斯等国扩大对华贸易带来机遇。”白俄罗斯国立大学教授科瓦廖夫表示，借助中欧班列，白俄罗斯对华农食产品出口显著增长。

地方合作、人文交流亮点纷呈

中白地方合作驶上发展快车道，成为两国合作新的增长点。中白友好省州和友好城市数量不断增加，截至今年1月底，已达40对。2021年至2022年，在“地方合作年”框架下，双方共同举办了160多项丰富多彩的地方合作交流活动。

位于青岛的中国—上海合作组织地方经贸合作示范区，已同白俄罗斯中白工业园、维捷布斯克自由经济区、布列斯特自由经济区等经济园区建立友好合作关系，并不断探索互利合作新模式。示范区与中白工业园互设联络代表处，在示范区开设白俄罗斯商务咨询服务中心。此外，示范区还常态化开行至白俄罗斯明斯克的点对点班列，与明斯克的跨境电商班列增开至每月两班，既可以将中国优质商品运送到白俄罗斯，又通过回程班列将白俄罗斯特色商品运至中国市场。

白俄罗斯维捷布斯克州与中国山东省互为友好省州。该州执委会副主席别洛乌斯表示，白方愿同中方一道，结合双方资源和产业优势，继续加强友城联系和经济互动，共同推动两地实现高质量发展。

近年来，中白两国人文交流日益深化，教育、文化、体育、媒体等领域合作不断升温。两国成功举办“旅游年”“教育年”等主题年，并多次在对方国家举办艺术节、文化日、电影周、图片展等活动。

中白已签署互认学历学位证书协议，开展高校联合办学，互派留学生数量逐年增多。中文成为白俄罗斯高考外语选考科目之一。白俄罗斯教育部部长伊万涅茨表示，如今中国在白留学生超过7000人，白在华留学生达数百人。两国还合作在白俄罗斯设立了6所孔子学院和2所孔子课堂。白方愿继续同中方在联合教育、中文教学等方面开展密切合作，促进两国在教育、文化、科技等领域的交流。

“随着白中两国在文化领域的合作日益密切，两国民众的彼此了解也更加深入。”白俄罗斯国立大学孔子学院白方院长托济克表示，越来越多白俄罗斯民众学习研究中国语言和文化。衷心希望两国继续加强人文交流，为深化双边关系作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)