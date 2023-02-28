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最新动态：俄方说北约已是俄乌冲突参与方 乌联合行动部队司令被乌总统解职

2023年02月28日19:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月28日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日说，北约事实上已成为俄乌冲突参与方，没有资格调解冲突。乌克兰总统泽连斯基26日晚解除乌克兰联合行动部队司令爱德华·莫斯卡廖夫的职务。

　　——佩斯科夫28日接受《消息报》采访时说，北约全天候收集对俄不利的情报，向乌克兰提供先进武器，北约事实上已成为俄乌冲突参与方，成为俄罗斯的敌人，没有资格调解冲突。俄总统普京在“俄罗斯-1”电视台26日播出的节目中说，北约国家向乌克兰提供价值数百亿美元的武器，这不是军事技术合作，而是意味着其已经参与了冲突。

　　——俄罗斯塔斯社25日报道说，据各国政府官方声明和公布文件，俄乌冲突以来西方共对俄实施逾一万项制裁措施。报道说，美国对俄实施超过3600项制裁，涉及俄冶金、航空、核工业、银行、建筑、石油和天然气等行业。欧盟自2022年2月起对俄陆续采取十轮制裁，共计2052项针对个人和企业的制裁措施。另有其他西方国家对俄方采取了大量制裁措施。

　　——据乌克兰国际文传电讯社27日报道，乌总统泽连斯基26日晚签署总统令，解除乌克兰联合行动部队司令爱德华·莫斯卡廖夫的职务，该部队目前在顿巴斯地区执行作战任务。近一个月来，泽连斯基解除乌内阁及地方政府多名高官职务，乌媒体分析这些人事变动可能与近期反腐调查有关。

　　——乌克兰武装部队总参谋部27日在社交媒体发文称，26日深夜和27日凌晨，俄军对乌克兰发动新一轮无人机袭击，俄军共使用14架无人机，其中11架被乌防空火力击落。乌武装部队总参谋部当天还称，俄军在对乌作战中已损失近14.9万人，损失坦克3385辆、装甲车6621辆、固定翼飞机300架、直升机288架。

　　——据乌克兰国家通讯社27日报道，乌克兰负责欧洲与欧洲-大西洋一体化事务的副总理斯特凡尼希娜表示，乌方将在今年春季收到欧盟委员会关于乌方落实改革的初步评估，乌政府将根据评估结果调整后续改革进程。乌方计划在今年年底前落实欧盟委员会提出的所有附加意见和建议，以尽快启动加入欧盟的谈判。

　　——26日，1500多名民众在比利时首都布鲁塞尔举行示威游行，呼吁采取外交手段解决俄乌冲突，通过谈判实现持久和平。有示威者打出“停止北约和美国在乌克兰的战争”标语。（参与记者：陈畅、李东旭、李铭、沈敏、耿鹏宇、潘革平、陈汀）

(责编：徐祥丽、常红)

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