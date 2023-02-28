新华社菲律宾达沃2月28日电 通讯：香蕉铺设致富路——中国助力菲律宾农户脱贫

新华社记者刘锴 闫洁

在热带岛国菲律宾，香蕉不仅广受当地民众喜爱，也是重要出口产品。一头连着最大出口市场中国，一头牵着菲律宾农户，香蕉出口到中国有望成为当地农户脱贫致富的新起点。

在位于菲律宾南部棉兰老地区的达沃，气候温暖、降水丰富，自然条件有利于农业发展，香蕉、榴莲、芒果等热带水果种植是当地经济支柱之一。

马兰巴村距离达沃市区50多公里。记者日前在这里采访时看到，马兰巴村村民生活大多较为贫困，不少村民家住的还是简易木板房，家里连件像样的家具和电器都没有。进村只有一条布满石子的土路，一到雨天便泥泞难行。

现年66岁的卡梅洛·达吉多与妻子洛德丝在马兰巴村附近种植了近1000株香蕉树，那是他们全家生计所在。

达吉多原本在附近镇上当保安，之所以改行种香蕉，得益于中菲政府合作推动的农业扶贫项目。这一项目由中方倡议并提供支持，与达沃市政府和第三方商户合作，由中方向100家偏远地区农户免费提供香蕉苗、肥料和农药等，并协调当地政府派遣农技人员提供指导、合作商户统一收购，通过既有渠道把香蕉加工产品出口到中国市场，帮助农户实现脱贫。

达吉多是首批加入该项目的农户，去年种下的香蕉苗预计今年8月迎来首次收成。

达吉多给记者算了一笔账，如果按每棵树收获20公斤香蕉计算，种香蕉将为他家带来近20万比索（约合3640美元）的年收入，是原先当保安收入的两倍以上。

如今，达吉多每天都要在香蕉林里走上一圈，查看树苗长势。一旦遇到难题，他会立即联系农技人员华娜·弗洛蕾斯。

弗洛蕾斯由达沃市农业部门指派到马兰巴村，负责为村里香蕉种植户提供技术指导。她告诉记者，她的手机号如今已成为农户的“热线”，随时可能接到咨询电话。

弗洛蕾斯说，马兰巴村的香蕉林长势良好，不出意外下半年将迎来丰收。眼看增收效果明显，不少村民都表露出加入香蕉种植项目的意愿。

“村民们只要付出劳动就能获得收益。”她说。

种植香蕉不仅帮助村民增收，还将给马兰巴村带来变化。弗洛蕾斯说，当地政府已经批准预算，重修通往马兰巴村的山路，方便运输香蕉。

“我告诉村民要修路时，他们都高兴得跳了起来，”她说，“香蕉正改变他们的生活。”

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