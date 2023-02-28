新华社哈瓦那2月27日电（记者朱婉君）第23届古巴国际雪茄节27日在哈瓦那会议中心开幕，吸引来自110个国家和地区的2000多名雪茄生产商、经销商、品鉴专家、爱好者前来参加。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔当天出席雪茄节商贸展剪彩仪式。古巴外贸和外国投资部长罗德里戈·马尔米耶卡在仪式上介绍，今年有来自11个国家的260个参展商展示与古巴雪茄相关的产品，商贸展已成为雪茄技术和贸易交流的重要平台。

雪茄节主办方哈瓦那烟草公司当天公布的数据显示，2022年该集团全球销售额比2021年增长2%。从国家来看，中国是第四大市场，前三大市场分别为西班牙、法国和德国。

哈瓦那烟草公司联合主席玛丽察·卡里略在接受新华社记者采访时表示，作为古巴重要外汇来源，自新冠疫情以来雪茄产业对古巴经济的重要性进一步提高，未来亚洲市场潜力巨大。

古巴国际雪茄节是世界上最大的优质雪茄盛会之一。一年一度的雪茄节此前因疫情停办两年，今年恢复线下活动。为期5天的雪茄节上，宾客有机会参加与雪茄烟草生产、雪茄制作、雪茄文化等相关的品鉴、讲座和参观活动。

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