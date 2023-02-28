新华社吉布提市2月27日电（记者周楚昀）共享基金会在吉布提开展的“消除白内障致盲项目”27日在吉布提首都吉布提市举行启动仪式。共享基金会与吉布提卫生部当天还续签合作备忘录，将双方合作延至2027年，致力于帮助消除当地积存的白内障病例。

全国政协副主席、共享基金会主席梁振英，吉布提总理阿卜杜勒-卡德尔·卡米勒·穆罕默德，吉布提卫生部长艾哈迈德·罗布莱·阿卜迪利赫和中国驻吉布提大使胡斌等出席仪式。

梁振英在仪式致辞中表示，共享基金会希望以开展此次项目为契机，充分展现中国非政府组织在国际人道救援方面的贡献，加深中吉间的友谊，把双方交流合作推向新高度。

阿卜迪利赫在致辞中高度赞赏两国的医疗卫生合作，并对多年来一直为吉布提人民提供医疗服务的中国援吉医疗队表示感谢。他说，白内障是导致当地人民致盲主要原因之一，这一项目对吉布提具有极其重要意义。

胡斌在致辞时表示，卫生健康是中吉两国高质量共建“一带一路”倡议的重要内容。中国政府与人民将一如既往地支持包括医疗卫生在内的吉各项事业发展，为吉经济社会发展和民生福祉作出更多贡献，进一步巩固和深化中吉友谊。

这一项目是共享基金会和山西卫健委共同开展的援外项目。山西将分批派出医疗队，使用基金会提供的两台流动手术车，未来几年内在吉布提免费实施6000例白内障手术。

共享基金会是2018年在中国香港注册成立的非政府、非营利国际医学人道援助组织，旨在为中国在国际医疗援助领域贡献力量。

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