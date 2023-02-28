新华社伦敦2月27日电（记者杜鹃 黄泽民）英国首相里希·苏纳克和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩27日证实，英国和欧盟达成一份名为“温莎框架”的协议，对英国“脱欧”后涉及北爱尔兰地区贸易事宜作出新安排。

苏纳克当天与到访的冯德莱恩在温莎举行联合记者会。苏纳克表示，在“温莎框架”下，英国将实现境内货物顺畅流动。从英国大不列颠岛运往北爱地区的货物中，目的地为北爱地区的货物将使用绿色车道，计划运往欧盟国家的货物将使用红色车道，绿色车道的货物检查将得以精简。“温莎框架”还有助于解决英国药品监管机构批准的药品在北爱地区的供应难题。

冯德莱恩27日在记者会上说，“温莎框架”将让英欧开启“新篇章”。英国首相府同一天证实，“温莎框架”将取代“北爱尔兰议定书”。

英国议会后续将就新协议举行投票。

“北爱尔兰议定书”是英国“脱欧”协议的一部分。根据协议，北爱尔兰地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。不过，从英国大不列颠岛进入北爱地区的部分商品需接受海关和边境安全检查。英方签署“脱欧”协议后不断抱怨这份议定书僵化，干扰北爱地区贸易，加剧政治不稳定，要求修改。英欧之间就修改该议定书的谈判持续了一段时间，双方关系一度紧张。

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