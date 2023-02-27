自贡盐业历史博物馆门外。人民网 钟文兴摄

人民网自贡2月27日电 （钟文兴）四川省自贡市龙凤山下的西秦会馆，是自贡市盐业历史博物馆所在地。

这组雄奇的古建筑，是清乾隆元年（1736年）到自流井地区经营盐业的陕西籍商人合资修建的同乡会馆。建筑设计精巧，结构繁复，造型精美，雕刻、装饰十分华丽。

而今，这里主要用于收藏、研究和陈列中国井盐历史文物，是中国目前为止唯一的井盐史专业博物馆，现为国家一级博物馆。

自贡市盐业历史博物馆始建于1959年3月，是中国博物馆发展历史上最早建立的专业博物馆之一。这里陈列着大量珍贵的文物、标本和历史照片，展示着二千多年来以自贡为中心的井盐业在钻井、采卤、制盐和天然气开采等方面的成就，再现井盐生产技术的演进和发展。

“千年盐都”吸引着来自五湖四海的游客。来自阿尔及利亚的法伊萨说：“我在参观这个博物馆之前，只知海盐，不知井盐。这是我第一次了解到井盐”。来自西班牙的湖长明对这座博物馆更是赞叹不已：“让我感到惊喜的是这里的建筑实在精妙。除了井盐生产历史文物之外，博物馆还有丰富、有趣的游客互动项目。我体验了千年前的挖井抽水机，让我觉得那段历史仿佛触手可及。”

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