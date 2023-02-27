人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

走进西秦会馆  感受二千年井盐文明

2023年02月27日16:03 | 来源：人民网-国际频道
小字号

自贡盐业历史博物馆门外。人民网 钟文兴摄
自贡盐业历史博物馆门外。人民网 钟文兴摄

人民网自贡2月27日电 （钟文兴）四川省自贡市龙凤山下的西秦会馆，是自贡市盐业历史博物馆所在地。

这组雄奇的古建筑，是清乾隆元年（1736年）到自流井地区经营盐业的陕西籍商人合资修建的同乡会馆。建筑设计精巧，结构繁复，造型精美，雕刻、装饰十分华丽。

而今，这里主要用于收藏、研究和陈列中国井盐历史文物，是中国目前为止唯一的井盐史专业博物馆，现为国家一级博物馆。

自贡市盐业历史博物馆始建于1959年3月，是中国博物馆发展历史上最早建立的专业博物馆之一。这里陈列着大量珍贵的文物、标本和历史照片，展示着二千多年来以自贡为中心的井盐业在钻井、采卤、制盐和天然气开采等方面的成就，再现井盐生产技术的演进和发展。

“千年盐都”吸引着来自五湖四海的游客。来自阿尔及利亚的法伊萨说：“我在参观这个博物馆之前，只知海盐，不知井盐。这是我第一次了解到井盐”。来自西班牙的湖长明对这座博物馆更是赞叹不已：“让我感到惊喜的是这里的建筑实在精妙。除了井盐生产历史文物之外，博物馆还有丰富、有趣的游客互动项目。我体验了千年前的挖井抽水机，让我觉得那段历史仿佛触手可及。”

【1】【2】【3】【4】【5】
(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部