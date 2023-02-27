日本驻华大使垂秀夫致辞。人民网记者 赵雯博摄

人民网北京2月27日电 （记者赵雯博）时隔三年，第十三届中日友好成人仪式于25日在北京日本驻华大使馆与大家再次见面。日本驻华大使垂秀夫、日本驻华大使馆新闻文化中心公使贵岛善子以及中日嘉宾出席了当天的仪式。

今年约有140位18至22岁的中日青年来到成人仪式现场。仪式中不仅举行了日本传统的镜开仪式（即用木槌敲开清酒酒桶的盖子，祈愿“开运”），BJBJ乐团的演奏和中国传统的舞狮表演更是将气氛推向了高潮。

垂秀夫大使在成人仪式上祝贺两国青年步入成人的队伍，并欢迎大家时隔三年再次相聚于日本大使馆。他在致辞中提到很喜欢中国的一句俗语：“有缘千里来相会，无缘对面不相逢”，也希望跨越地域，相聚于此的两国青年能够感受到这份神奇的缘分。面向肩负两国未来的新成人们，他表示：“希望大家在以后漫长的人生道路中，关注、关心对方国家的社会、文化、历史，通过多种多样的交流，增进相互理解，书写日中关系发展的新篇章。”

活跃在中国的日本纪录片导演竹内亮作为嘉宾出席了当天的成人仪式。在疫情严重的时候，由他导演的纪录片为中日两国青年提供了互相交流理解的宝贵窗口。34岁开始学中文，现在已经讲着一口流利中文的竹内亮向日本青年分享了自己学中文的小窍门——看电视剧。“一边查阅一边看，1小时的电视剧要花6个小时才能看完，然后渐渐地时间在缩短，当1个小时的电视剧能用1个小时看完的时候，那种成就感难以言喻。”他鼓励日本青年了解中国、融入中国，因为这里有很多让人期待的事情，“我已经在中国已经待了10年，生活在这里真的很快乐！”

就读于北京外国语大学的小嶋瀬凪作为日本新成人代表在发言中表示，希望今后无论做什么事，都依然心怀不畏挑战的精神，以谦虚的姿态努力下去，成为对社会有用的人。她有一个梦想，那就是在日本经营一个少儿中文会话教室，帮助肩负着日本未来的孩子亲近中国。不仅是语言，她还想把自己来中国后的所学所悟传递给下一代，把切身感受到的中国介绍给更多的给日本人。

在北京大学就读医学英语专业的杜婧雯作为中国新成人代表发言，她也讲述了自己的梦想：“作为Z时代的年轻人，我的成长环境夹杂了中国的传统文化和各种各样的国际文化，日本文化在其中留下了浓墨重彩的一笔。我最大的愿望是可以促进医学的国际化、全球化和便利化。对于中日交流来说，医学同样是一个非常重要的话题，我希望将日本相对较高的研发水平和中国传统医学长久以来的治疗经验相结合，使中医发挥更大作用，从而造福全人类。自己能成为中日之间，甚至中国与全世界之间的桥梁，让更多的患者免受病痛的折磨。”

2023年中日友好成人仪式是北京日本人留学生社团举办的第十三届成人仪式，得到了日本驻华大使馆、中国日本商会、北京日本俱乐部的大力支持。

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