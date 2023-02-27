中国驻英国大使馆教育公参张晋发表致辞。人民网 郭锦标摄

人民网伦敦2月26日电 （邢雪、郭锦标）2月25日，第二届欧洲英语区中文教学技能大赛总决赛颁奖典礼暨2023全英汉语教师协会年会在伦敦举行。参加总决赛的评委、选手、部分英国和爱尔兰孔子学院中外方院长、汉语考试考点负责人、英国本土汉语教师代表等百余人出席活动。

中国驻英国大使馆教育公参张晋在颁奖典礼上肯定了在英国从事中文教学的老师们的勤奋工作，她说，每一位能够流利听说中文、知晓中国历史与文化的英国学生背后，都饱含着所有在英从事中文教学的老师们的辛勤付出。特别是近年来，受新冠疫情和中英关系的影响，在英中文教学面临着前所未有的挑战。中文教师克服各种困难，坚持一线教学，积极参与各类培训和比赛活动，用自己的智慧和努力，为英国青少年提供高质量教学，不仅确保了学习延续性，更巩固了学生的学习积极性，为在英中文教学做出了积极的贡献。希望英国汉语教师协会继续发挥桥梁和平台作用，进一步提升在英中文教学水平；希望在英中文教师充分利用协会平台，不断提高教学能力，让更多英国青少年和当地民众学到中文、学好中文。

英国杜伦大学汉学家司马麟在致辞中感谢了老师们的付出，他说，几年前，杜伦大学语言中心的课程里，中文只有两个等级，如今已经有五个等级了，不同等级的学生可以有不同的选修项目，正是因为有很多老师的努力，这样的情况才成为可能。伦敦大学学院教育学院孔子学院英方院长杜可歆、伦敦大学学院教育学院院长李嵬，剑桥大学丘吉尔学院院士、学术督导、博士生导师袁博平等也纷纷发来视频致辞。特地从匈牙利赶来的罗兰大学副校长、中东欧汉语教师协会会长、知名汉学家郝清新在现场作了题为《匈牙利中文教学发展及中东欧汉语教师协会》的专题讲座。

总决赛上，来自五大区赛的14名和8名优胜选手分别角逐大学/成人组和中小学组的三甲以及创意教学、最佳教案、最佳PPT设计等特别单项奖。参与比赛的老师们经过精心准备，从教案到课堂呈现，运用视音频多种手段，增加课堂互动的趣味性和启发性，针对不同年龄段的学生进行了专业而多样的教学展示，并在规定时间内对评委提出的问题一一作了解答。最终来自曼彻斯特大学孔子学院的陈晓语获得大学/成人组的冠军，来自北爱尔兰奥斯特大学孔子学院的赵思琪获得中小学组的冠军。

第二届欧洲英语区中文教学技能大赛系列比赛于2022年10月启动，先后举办了苏格兰和威尔士区赛、伦敦和英格兰南部区赛、英格兰中部和北部区赛、北爱尔兰区赛和爱尔兰区赛。五大区赛均在线下成功举办并在线上同步直播。本次大赛首次线下举办，也首次引入现场“学生”增加互动，面对学生们的提问与“捣乱”，老师们展现出了良好的应变能力和专业素质，耐心巧妙的化解了各种“意外”，获得了评委的一致肯定。

英国汉语教师协会成立于2019年，是以汉语教师为主体的专业性学术组织，也是欧洲第一家主要面向主流中小学本土教师的协会组织。虽然成立时间不长，但近5年来为促进英国中文教学、提升教学水平，开展了包括英国“汉语桥”大中小学中文系列比赛、欧洲英语区中文教师专项培训以及欧洲英语区中文教学技能大赛等在内的丰富多彩的活动，取得了良好成效，受到参与师生的广泛好评。协会组织的各类活动，特别是教学技能大赛，以赛促教、以赛促学、教学相长、交流经验，为本土汉语教师相互学习借鉴、研析教学难点、探索解决方案搭建平台，共同提升中文教学质量。

(责编：苏缨翔、杨牧)