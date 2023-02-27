活动现场。人民网 刘畅摄

人民网约翰内斯堡2月26日电 （刘畅）日前，浙江省商务厅在南非经济中心约翰内斯堡举行浙江—南非投资贸易合作交流活动。浙江省商务厅副厅长张钱江出席活动并作推介致辞，中国驻约翰内斯堡总领馆周育江代总领事、中国驻南非大使馆经商参处姜成森一等秘书、南非贸工部代表Lester Bouah、南非侨领侨商、中资机构代表约百人参加活动。

周育江表示，浙江省商务代表团是党的二十大后，首个来南非约翰内斯堡访问的省级经贸代表团，体现了浙江扩大开放、拓展深化对非合作的雄心，体现了浙江经贸界对中南合作的期待和信心。今年是中南建交25周年，希望以此次来访和设立浙江省驻南非（非洲）商务代表处为契机，在中南合作中引领潮头，开拓新局，不断提升双方经贸合作水平。

张钱江在致辞中表示，南非与浙江的投资贸易往来密切，是浙江对非贸易第一大国，浙江企业在南非也有大量投资，一大批浙江侨商在南非这片热土上拼搏创业。下一步希望充分利用浙江驻南非（非洲）商务代表处作为商务联络点、信息集散地和合作助推器的作用，加强市场、资本、技术优势互补，扩大双边贸易，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，挖掘服务贸易、智能制造、数字化等领域合作潜力，促进双边投资经贸务实合作。也欢迎南非政府、机构、企业为我们提供更多的投资信息，让更多有意愿来投资发展的浙江企业走进南非。

会上，张钱江副厅长和周育江代总领事共同为浙江省驻南非（非洲）商务代表处正式揭牌，期待代表处发挥外联桥头堡作用，促进浙非双方全面合作。

同时，浙江省启动浙江品牌出海非洲项目。据了解，由浙江杭州成立的中非桥跨境服务平台今年计划组织千名浙江企业来非洲开展经贸考察，将掀起浙非投资贸易合作的新一轮高潮。

本次交流会在约翰内斯堡当地引起了热烈反响，各界代表踊跃参会，远远超过了预期，会场上多次加座。当地浙商热烈欢迎疫情后首个家乡团组的来访，喜悦之情溢于言表。

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