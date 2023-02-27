人民网里约热内卢2月26日电 （记者吴杰）当地时间2月25日晚黄金时段，中国驻哥伦比亚大使馆、中央广播电视总台影视翻译制作中心携手哥伦比亚国家电视台，播出了2023年中央广电总台春节联欢晚会精编西语版。这是中国春晚连续第三年亮相哥伦比亚国家电视台春节档。哥伦比亚第三大电视台——首都波哥大电视台和太平洋电视台此前在周末黄金时段均分别进行了展播。30多万观众通过大屏小屏和新媒体观看，好评如潮。

兔年春晚精编西语版去除了部分语言类节目，保留了通俗易懂的民乐、舞蹈、戏剧、杂技、功夫类节目，内容丰富、特色鲜明，形式多样，既体现了中华传统文化，又彰显了现代科技的创新应用，为哥伦比亚观众打造了一场吉祥喜气的文化盛宴。

哥伦比亚国家电视台节目总监古斯塔沃表示，哥伦比亚国家电视台每年都要提前一年，在海量世界各国优秀节目中精挑细选，唯有中国春晚，每次样片拿到最晚，档期均做特别安排。历经40年精心打造，已被吉尼斯世界纪录认定为全球观看人数最多的电视节目。人工智能图像生成等前沿视觉技术的应用，使得整场晚会成为一次艺术与科技的融合成果展示会。春晚是当地民众进一步了解中国的重要窗口。

哥中商会执行主席、前赴华留学生英格丽表示，在华学习工作多年，深知春晚不仅是中国人除夕夜必不可少、最具仪式感的文化大餐，也是与中国结下深厚情谊的各国友人的挚爱。特别是《满庭芳·国色》，青年舞者用精湛的技艺、曼妙的身韵，精彩演绎水袖、折扇、纸伞、翎子、利剑，不仅给人带来超越感官的视觉享受，更展现了中国古典舞的唯美浪漫，体现了人与自然的和谐与共鸣，将五千年中华文化的博大精深和源远流长进行了一次生动诠释。

哥伦比亚精武会馆主席冈萨雷斯表示，杂技节目《龙跃神州》太炫了。节目中的道具色彩绚烂、图案精美、极具中国风，演员的高难技巧令人咋舌。特别是配上现代科技，整个节目大气磅礴、气势恢宏，令人叫绝。

小朋友们则狂赞自行车杂技《勇往直前》。自行车运动是哥伦比亚的金色名片，波哥大、卡利等大城市的自行车道均名闻世界，波哥大第一条137公里自行车道至今已建成47周年。每到周日，举家出行、全民健身的自行车流蔚为壮观，成为哥伦比亚亮丽的一道风景线。疫情三年，绿色环保的自行车运动更是成为健身时尚。他们说，《勇往直前》之车技就像“跑酷”“背上前翻540度”“背翻720度”等各种跑、跳、跟头此起彼伏，即使是专业运动员也难以做到。太酷了。

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