人民网里约热内卢2月26日电 （记者毕梦瀛）圭亚那当地时间2月24日至25日，第18期援圭亚那医疗队走进圭亚那九区边境城市莱瑟姆开展医疗巡诊活动，为当地民众送医送药。

莱瑟姆地处该国西南部边境，距离首都乔治敦近600公里，生活条件艰苦、医疗力量薄弱，当地民众常年缺医少药，很多常见病得不到有效治疗。应当地政府及华人社团邀请，第18期医疗队24日至25日连续两日在当地举行了两场义诊赠药活动。

24日当天上午，全体队员乘坐飞机抵达莱瑟姆，午后随即展开义诊活动。本次医者活动涵盖普内科、普外科、中医针灸科、妇产科、儿科、眼科、骨科、烧伤整形科以及血压、血糖等健康筛查项目，同时也带来数十种当地急需的常用药品。针对山区民众疾病特点，医疗队还准备了便携式超声诊断检查仪、疟疾等传染病筛查试剂盒、多种常见病宣传手册等。巡诊活动吸引了不少当地民众和华侨华人以及边境地区的巴西群众的咨询问诊。义诊活动中，队员们克服旅途劳顿、语言困难等问题，为到场的每一位就诊者进行细致的体格检查、耐心的问题解答，并给出相关的诊疗意见和必要的治疗药物。24日和25日两个半天，先后共接诊问诊群众近150人次，现场接受中医推拿正骨治疗20余人次。

本次巡诊活动受到当地民众及华侨华人的热烈欢迎。9区政府主席阿里科克先生两场义诊活动均亲临现场，并给予高度赞赏。他表示，莱瑟姆作为圭亚那最偏远的城镇，当地医疗条件极度薄弱，病患长期无法得到有效的救助，本次巡诊一定程度上缓解了当地民众就医难问题，并希望医疗队能更多的参与到该区的医疗卫生保障服务中。

在与当地官员的交流中，褚薛慧队长谈道，此次巡诊活动的策划是援圭医疗队派遣30年纪念活动的重要部分。在后续的援助工作中，第18期医疗队还将广泛融入当地社区，特别是偏远地区，让中国援外医疗的金字招牌深入圭亚那民众之心。

正在当地参加公务活动的中国驻圭亚那大使郭海燕也利用公务间隙亲临义诊现场慰问医疗队员，并与当地官员、就诊民众亲切交流。郭大使对援圭医疗队坚持定期深入圭亚那边远贫困地区巡诊，以缓解当地民众及华侨缺医少药困境的活动给予高度肯定和赞赏。

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