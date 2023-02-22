新华社莫斯科2月22日电（记者黄河）当地时间2023年2月22日，俄罗斯总统普京在莫斯科会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅。

王毅向普京转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，去年底，习近平主席同总统先生举行重要视频会晤，为新一年双边关系指明了方向。

王毅说，当前国际形势复杂严峻，但中俄关系历经国际风云考验，成熟坚韧、稳如泰山。危机和乱象虽时常出现在我们面前，但挑战和机遇并存，这就是历史的辩证法。中俄新时代全面战略协作伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。因为中俄关系有着坚实的政治、经济和文明基础，有着总结历史经验后的从容和清醒，更因为我们共同支持的世界多极化和国际关系民主化符合时代发展潮流，符合大多数国家愿望。中方愿同俄方一道，保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展务实合作，维护两国的正当利益，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用。

普京请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。他表示，中共二十大为中国发展开辟了新前景。当前俄中关系正朝着既定目标前进，双方各领域合作以及在上合、金砖等多边组织中的协调富有成果，在国际事务中加强团结协作，对推动国际关系民主化和国际格局的平衡稳定具有重要意义。

双方就乌克兰问题深入交换意见。王毅表示，赞赏俄方重申愿通过对话谈判解决问题。中方将一如既往秉持客观公正立场，为政治解决危机发挥建设性作用。

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