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王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫

2023年02月22日22:03 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科2月22日电（记者黄河）当地时间2023年2月22日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在莫斯科会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

　　王毅表示，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续高水平运行。面对深刻演变的国际形势，中俄始终保持战略定力，坚持建设多极化世界的大方向，倡导和践行真正的多边主义，反对任何形式的单边和霸凌行径，坚定维护各自国家的主权、安全和发展利益，积极探索走符合本国国情的发展道路，不断挖掘各领域合作的增长潜力。不论国际风云如何变幻，中方都愿同俄方保持新型大国关系的良好发展态势。

　　王毅说，今年是中国全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。我们将坚持独立自主的外交政策，推进互利共赢的开放战略，以中国新发展为世界提供新机遇，中国式现代化进程将为同包括俄罗斯在内世界各国的合作开辟新前景、注入新内涵。中方愿同俄方一道，统筹好高层交往，重启对话合作机制，推动两国关系取得更大发展。

　　拉夫罗夫表示，俄方非常重视俄中关系，愿同中方共同落实好两国元首达成的重要共识，持续巩固和发展俄中新时代全面战略协作伙伴关系。期待双方全面重启各领域交往，推动两国务实合作取得更大进展。俄方愿同中方在国际舞台上加强协调配合，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，推动国际秩序朝着更加开放、合理和公正的方向发展，这也是两国的历史责任。

　　双方一致同意继续加强在联合国等国际多边机制内的协作，共同捍卫联合国宪章宗旨和原则，坚决反对霸权主义、集团对抗。

　　双方还就乌克兰问题进行了深入讨论。王毅强调，形势越复杂，越不能放弃和平努力，希望各方克服困难，继续为对话谈判创造条件，寻找政治解决的有效途径。

(责编：牛镛、杨光宇)

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