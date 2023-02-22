新华社北京2月22日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫21日说，美国总统拜登访问乌克兰对俄罗斯而言不是什么特别的事件，不会影响俄方政策，俄方有自己的优先任务。正在波兰的拜登21日在访问中提到美国对北约集体安全的承诺。

——佩斯科夫21日接受“俄罗斯第一频道”采访时说，拜登访问乌克兰对俄罗斯而言不是什么特别的事件，不会影响俄方政策，俄方有自己的优先任务。

——正在波兰访问的拜登21日与波兰总统杜达会面时表示，美波关系“至关重要”。拜登在结束20日对乌克兰基辅突访后抵达波兰。拜登在访问中提到美国对北约集体安全的承诺，他还称本周将宣布对俄罗斯新的制裁举措。

——首次北约、欧盟和乌克兰三方高级别会议21日在比利时布鲁塞尔北约总部举行，北约秘书长斯托尔滕贝格、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利和乌克兰外长库列巴参会。博雷利表示，三方正在建立一个协调机制，将国防工业、采购商和政府联系起来。

——俄罗斯国防部近日发布消息说，乌克兰政府从欧洲获取了几个装有放射性物质的集装箱，用以污蔑俄对乌辐射危险设施打击造成放射性物质泄漏和污染。乌克兰准备指责俄在特别军事行动中涉嫌“严重违反”《核安全公约》。根据俄国防部消息，几个装有放射性物质的集装箱绕过海关检查，从某个欧洲国家运抵乌克兰，并将被用来对乌克兰控制的一个辐射危险设施附近地区进行局部污染。

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