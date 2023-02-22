新华社巴格达2月21日电（记者董亚雷 凡帅帅）伊拉克政府21日与包括中国企业在内的三家能源公司签署6处油气田的勘探与开发协议。

其中，中国企业洲际油气股份有限公司将勘探和开发东部迪亚拉省和南部米桑省的两处油气田；另一家中企联合能源集团将勘探和开发南部巴士拉省一处油气田；阿联酋新月石油公司将勘探和开发迪亚拉省和巴士拉省的三处油气田。

伊拉克总理苏达尼当天出席了在首都巴格达石油部举行的签字仪式。他表示，伊拉克正在推动进入全球天然气市场的计划，目前伊拉克面临电力短缺的主要原因之一是燃料不足，预计三年内将实现本国天然气自给自足。

2018年4月，伊拉克石油部发表声明宣布，洲际油气、联合能源和阿联酋新月石油公司成功中标伊南部和东部6处油气田的勘探和开发权。

伊拉克是石油输出国组织（欧佩克）第二大产油国，原油出口收入占该国财政收入的90%以上。伊拉克石油部数据显示，2022年伊拉克原油出口量超过12亿桶，日均出口量约为332万桶，原油出口收入超过1150亿美元。

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