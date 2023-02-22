新华社巴黎2月21日电 题：“到底是谁从中受益？”——乌克兰危机带给法国人的困境和反思

新华社记者唐霁

炸鸡套餐，涨价40%；法式长棍面包，涨价30%……乌克兰危机升级一年来，记者所居住的法国大巴黎地区城市克利希的物价持续上涨。面包店老板抱怨，面粉、酵母等原材料和电费等经营成本不断增加。“如果面包再不涨价，我就只能关门了。”

法国《观点》周刊调查显示，法国人对刚刚过去的2022年感到“沮丧”。近70%的法国人认为，乌克兰危机对生活的影响“显而易见”：能源价格上涨使数百万人面临缺电和停电的风险，通货膨胀带来购买力严重下降等问题。

法国国家统计和经济研究所公布的数据显示，法国2022年消费者价格指数上涨5.2%，主要原因是能源价格飞涨。尽管政府出台价格保护措施，但能源价格去年全年涨幅仍达到23.1%。另外，食品价格去年涨幅达到6.8%。

法国调查机构益普索集团近期一项研究显示，涨价改变法国人的消费习惯。70%的受访者不再吃新鲜水果和蔬菜，原因是“太贵了”。《费加罗报》一项调查也显示，部分法国消费者不再购买奢侈品品牌服装，转而选择价格低廉的超市自有品牌。

在即将过去的冬季中，数百万法国人面临断电、缺电风险。法国政府不得不号召全国缩减能源消费，要求教育机构、办公室和对公众开放场所的冬季供暖温度不得高于19摄氏度；民众也不得不调低暖气温度。

在法国东部下莱茵省，这个冬天极为寒冷。居民埃尔莎·富克斯表示，电力和天然气涨价给家庭预算带来沉重压力；巴黎居民达夫妮告诉记者，自己应对电费高企的办法是，调低暖气温度，抱着热水袋过夜。

商业数据公司阿尔塔雷斯表示，由于能源危机带来的成本上升，法国去年企业破产数量飙升，比2021年增加50%。那些在新冠疫情中受到冲击的中小企业，在乌克兰危机带来的高通胀下又遭受“致命一击”。

不少法国观察人士表示，美国一边鼓动欧洲国家制裁俄罗斯，一边又向欧洲出售高价天然气，这种行为损害了欧洲利益。根据市场研究机构克普勒公司发布的数据，2022年前11个月，美国液化天然气出口量同比增长137%。去年，欧洲进口液化天然气中超过四成来自美国。法国学者法比安·布格勒表示，天然气涨价，对美国的工业和经济有利，却削弱了欧洲工业竞争力。

“谁从乌克兰危机中受益？当然是为这场危机准备了很久的美国。”法国媒体人埃米利安·拉科姆去年10月在法国新闻网站《每日新闻》上发文指出，能源危机对许多欧洲国家来说是灾难性的，因为能源不稳定导致企业因支付不起天然气和电费账单而不得不减产，越来越多的员工失业，影响越来越多的家庭。

“经济衰退威胁不断增加，处于黑暗中的是欧洲和欧洲人的未来，而不是获得巨额利润的美国人。”拉科姆说。

(责编：崔越、张悦)