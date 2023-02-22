海南旅游文化推广交流活动现场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷2月21日电（记者孙广勇） 2月20日，“萨瓦迪·撒欢趣海南”旅游文化推广交流活动在泰国曼谷举办。作为疫后首个来到泰国进行旅游文化推介的省级代表团，海南诚意满满，泰国热情非凡。中国驻泰国大使馆、泰国旅游和体育部、泰国文化部及泰国国家旅游局领导，和 80家泰国出境旅行商、4家航空公司、7家行业协会嘉宾莅临现场。会上，海南与泰国签署旅游合作协议，参会企业对“一程多站”联程模式及航线的加密有了更多合作意向，将共同促进两地旅游新发展。

现场打造了沉浸式海南场景，清补凉、海南鸡饭等美食摊位吸引着嘉宾排队品尝，黎苗竹竿舞、学说海南话等互动氛围十足。

在本场推介中，不仅有海南独一无二的环岛旅游公路，海花岛、长影100主题乐园等新产品，还有专门为泰国游客推出的从海南中转至中国其他城市的“一程多站”式旅游模式，极大吸引了泰国旅游业者强烈兴趣，纷纷与中国旅行社洽谈合作。

2月20日，疫后恢复的国际航线海口—曼谷首航搭乘131位游客落地曼谷素万那普机场，为交流活动助力助威，同时拉开了琼泰旅游序幕。

曼谷中国文化中心兼驻曼谷旅游办事处主任阙小华表示，这场精彩的推介会和新颖的“一程多站“旅游合作模式，推动了泰国旅游业复苏，形成了“未来度假哪里去，海南特别欢迎你”的热潮。泰国旅游观光协会会长徐纳麟说：“海南诚意满满的新产品和为泰国游客专门打造的联程内容，让旅游同业们深受鼓舞，将极大地促进中泰旅游合作。”

(责编：刘叶婷、杨牧)