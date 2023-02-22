崔爱民大使代表中国驻瑞典大使馆祝贺解振华特使获奖。人民网王文 摄

人民网斯特哥尔摩 2月21日电（王文）2月21日，诺贝尔可持续发展信托委员会将全球可持续发展领域最高殊荣“全球年度可持续性发展杰出贡献奖” 授予中国气候变化事务特使谢振华，以表彰其在环保领域内多边合作协调中出色的协调磋商以及领导能力。中国驻瑞典大使崔爱民，以及诺贝尔家族代表等参会。

诺贝尔可持续发展信托委员会主席皮特·诺贝尔致辞指出，该奖项由来自世界各地的院校相关专家联合成立评委会，推选候选人，旨在奖励在全球范围可持续性发展领域中，相关技术、能源，以及国际合作执行等方面做出举世瞩目贡献的个人。

本年度的获奖者谢振华先生，作为世界应对气候变化问题治理的首席中国官员，他一直致力于在全世界范围内，多边协调因全球变暖，碳排放逐年攀升等各类威胁人类生存、发展等棘手问题，通过协调合作以达到各方合赢、合协自洽。

崔大使代表中国驻瑞典大使馆祝贺解振华特使获奖，致辞指出这不仅是对解振华特使的表彰，也是对中国在应对气候变化、推进可持续性发展方面贡献的高度认可。气候变化是全人类面临的共同挑战，应对气候变化、实现可持续发展是人类的共同事业。人与自然和谐共生的现代化，是中国式现代化的基本特征和本质要求。近十几年来，中国积极推进可持续发展，措施之实、力度之大、成效之显著前所未有。

谢振华特使通过视频也致辞答谢“全球年度可持续性发展杰出贡献奖”，表示从农业为主社会生产方法，到工业化的社会生产方式升级，以及之后后工业社会生产方式的迁越，中国在几十年内赶上发达国家几百年的发展过程。从碳达峰到碳中和，中国引入了生态文明概念以促进经济成长，来顺应现代化的建设。

诺贝尔可持续发展信托委员会（Noble Sustainability Turst, 简称NST），2007年由诺贝尔家族成员主导创立，总部位于瑞士苏黎世，该委员会专注于支持全球温室效应问题的应对治理，清洁可再生能源的科技发展及政策研究项目的支援。

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