新华社昆明2月21日电（记者王研）21日，3艘中方执法艇分别从云南省西双版纳傣族自治州景哈、关累码头启航，标志着第126次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。

此次联合巡逻执法行动在中方53102艇设置编队指挥所，中国、老挝、泰国三方指挥长率队在指挥所共同指挥行动，缅方以视频方式参与。行动将采取分段巡逻和联合巡航相结合的方式进行，老挝、缅甸执法艇将在分段巡逻期间与中方执法编队汇合后联合开展巡逻执法行动。行动期间，编队将在湄公河“金三角”、老挝孟莫、班相果等水域开展水、陆联合公开查缉、联合走访等活动，中老双方还将联合开展船艇驻勤训练，以进一步提升联合执法能力，严厉打击各类跨境违法犯罪活动。

行动前，四国执法部门在位于西双版纳州景洪市的中老缅泰湄公河联合巡逻执法指挥部召开指挥官联席会和信息交流会，共同分析研判湄公河流域治安形势，研定行动方案和近期重点执法合作交流事宜，并一致同意自此次行动起，四国执法合作正式转为线下线上相结合方式开展。

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