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“中国军工”展团集中亮相2023年阿布扎比国际防务展

2023年02月21日20:59 | 来源：新华网
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　　新华社阿布扎比2月20日电（记者苏小坡）第16届阿布扎比国际防务展览会（简称“阿布扎比防务展”）20日在阿联酋首都阿布扎比开幕。中国国家国防科技工业局组织9家军贸公司以“中国军工”国家展团形式参加展会，集中展示中国国防科技工业先进能力和水平。

　　据国家国防科技工业局介绍，中国展团是本次参展规模最大的国家展团之一，面积达2100余平方米，规模层次、展品数量等均为历史之最，集中展示了近500款装备，涵盖陆、海、空、天、电等传统安全领域，以及网络智能、无人反无人等新兴装备领域。

　　其中，LY-80B防空系统、山猫2000全域机动合成营等数十款产品首次在海外亮相展出。此外，多型无人机、多功能无人艇、无人地面平台、综合反无人机系统等无人和反无人装备，FD-2000防空系统、鹘鹰战斗机、VT-4主战坦克、AR3型多管火箭，以及电子战、指控系统等多款硬核装备悉数在列。

　　国家国防科技工业局表示，将持续打造“中国军工”形象，通过此次展览推动国防科技工业国际交流与合作，为维护地区和平与稳定、构建防务安全共同体贡献中国力量。

　　阿布扎比防务展自1993年开始，每两年举办一次，是全球规模最大、参展单位最多、影响力最强的国际性防务展会之一。本届展会吸引来自70多个国家和地区1300余家企业参展，汇聚全球一流防务公司，展示先进防务装备和技术。

(责编：崔越、张悦)

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