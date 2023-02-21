新华社北京2月21日电（记者董雪、邵艺博）针对美国常务副国务卿舍曼近日涉华消极言论，外交部发言人汪文斌21日在例行记者会上回答提问时说，事实充分表明，美国是当之无愧的国际规则和秩序头号破坏者，霸权霸道霸凌就是对待国际规则、处理国际事务的“美式标准”。

汪文斌说，中方是国际秩序的维护者，始终坚定维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序。破坏、践踏国际规则的不是中方而是美方。新华社刚刚发布了《美国的霸权霸道霸凌及其危害》报告，展示了美方霸权行径对世界和平稳定和国际规则秩序造成的严重危害。

他说，美国推行肆意妄为的政治霸权，从“新门罗主义”到“颜色革命”，从“五眼联盟”到“四边机制”，在世界各地煽动对抗、制造分裂。美国推行穷兵黩武的军事霸权，从阿富汗到伊拉克再到叙利亚，2001年以来，美国以反恐之名发动战争和军事行动已造成超90万人死亡，在全球制造了3700万难民。美国推行巧取豪夺的经济霸权，从操纵国际经济金融组织、胁迫打压对手，到大搞单边制裁和“长臂管辖”，嘴上说着公平正义，心里想的却从来只有自己的“生意”。美国推行垄断打压的科技霸权，借保护知识产权之名大搞垄断，以国家安全为名将科技问题政治化、武器化、意识形态化，大搞“无差别”监听窃密，成为名副其实的“黑客帝国”。美国推行蛊惑人心的文化霸权，一边培植自身“黑金、黑论、黑嘴”的舆论产业链条，一边通过种种手段让别国媒体“消音”，以此操纵国际舆论。

汪文斌说，事实充分表明，美国是当之无愧的国际规则和秩序头号破坏者，霸权霸道霸凌就是对待国际规则、处理国际事务的“美式标准”。不久前，美方不顾中方多次介绍有关情况，无视基本事实，编造“间谍气球”叙事，拜登总统亲自下令，悍然出动战机击落中方飞艇，这正是美方霸道霸凌做派的又一鲜活例证。

“奉劝美方，与其给别人乱扣‘帽子’，不如反躬自省，纠正错误，摒弃霸权、尊重主权，摒弃霸道、共谋和平共处之道，摒弃霸凌、致力于互利共赢。”他说。

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