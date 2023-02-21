新华社北京2月21日电（国际观察）对华贸易年报大幅飘红 “脱钩论”没有市场

新华社记者

近期，全球多个主要经济体公布2022年对华贸易年报，多项对华双边贸易数据创下历史新高，经贸合作亮点频现，显示对华经贸联系更趋紧密，与中国供应链合作更具韧性。

国际观察人士认为，各大经济体对华贸易年报飘红有力提振各国对中国经济和对华经贸合作共赢的信心，也清晰表明美国政客鼓吹操弄的对华“脱钩论”不为市场接受。

联系更紧：对华贸易额频创新高

纵观2022年主要国家和地区对华贸易数据，许多国家和地区对华贸易强于对其他主要贸易伙伴进出口表现，不但维持增势，而且增速还超过其整体外贸增速。

美国商务部7日公布的数据显示，按照美方统计口径，2022年美国和中国货物贸易总额达6906亿美元，创历史新高。美国媒体认为，考虑到美国多年来对中国输美商品加征关税以及美国政府以“国家安全”为由阻断中美技术产品与服务交往等行为，2022年美中贸易数据逆势创新高“令人惊讶”，充分证明双边经贸关系仍然紧密。

欧盟统计局15日公布的数据显示，2022年欧中货物贸易总额达8563亿欧元，较2021年增长约23%，同样创下新高。

德国联邦统计局最新数据显示，2022年德中贸易总额升至2979亿欧元的创纪录水平，较2021年增长约21%，高于同期德国外贸总体增速。中国连续第七年成为德国最重要贸易伙伴。

德国经济研究所专家于尔根·马特斯表示，中国经济体量巨大，德国与中国经贸联系更加紧密，没有人想、也无法做到与中国“脱钩”。

根据中国海关总署公布的数据，2022年，中国与非洲、东盟和拉美地区的双边贸易额分别达到2820亿美元、9753亿美元和4858亿美元，较2021年分别增长11.1%、11.2%和7.7%，均创新高。

克罗地亚前经济部长柳博·尤尔契奇告诉新华社记者，虽然新冠疫情带来一定冲击，但中国经济多年保持较高速增长，是拉动世界经济增长的“火车头”。少数西方国家政客和媒体炮制与中国“脱钩论”，是因为他们无视或不愿看到世界与中国紧密联系的事实。

红利更丰：优势互补实现共赢

在优势互补和互利共赢的市场规律作用下，各国对华经贸合作活力澎湃。

针对2022年德中贸易新趋势，德国经济研究所报告认为，国际能源和原材料价格上涨加剧通胀压力，产自中国的实惠商品更受德国市场青睐。此外，德企逐步加大对华投资和本地化生产，也在贸易数据上有所体现。

过去一年，汽车是墨西哥与中国双边贸易主要亮点。墨西哥国家地理统计局数据显示，2022年，中国汽车在墨西哥进口汽车中占比近四分之一。中国超越美国、日本等国，跻身墨西哥进口汽车主要来源国。

阿根廷国家统计与人口普查研究所最新数据显示，2022年中国是阿根廷第二大出口目的地和最大进口来源地。相比2021年，阿根廷2022年对华货物进出口分别增长29.4%和27.4%。

阿根廷拉努斯国立大学经济学教授巴勃罗·莱温顿认为，阿中经济存在较高互补性，阿根廷优质牛肉、红酒等产品受到中国市场欢迎，阿根廷的锂、铜等矿产资源也是中国新能源等产业所需。

《北非邮报》评论说，非中贸易再创新高。非洲凭借原油、铜、钴和铁矿石等自然资源优势扩大对华出口，中国机械、电子和纺织品等产品则满足非洲市场需求。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，2022年印尼与中国双边贸易额较上年增长近两成，中国继续成为印尼最大贸易伙伴，彰显两国经济的高度相关性和互补性。中国是印尼最大出口市场，其经济快速增长会对印尼经济社会发展带来较大推动作用。

信心更足：期待中国市场“东风”

展望新的一年，不少机构和分析人士看好中外经贸合作前景，认为中国经济将迸发出更大活力，为全球带来更多市场机遇和发展红利。

智利海关统计数据显示，2022年智利对华出口额为381.06亿美元，占该国出口总额的38.9%。自2009年起，中国一直是智利最大贸易伙伴。智利樱桃出口总量的近9成销往中国市场。

“中国市场对于我们太重要了！”智利水果出口商协会主席伊万·马兰比奥说。中国1月初实施中外人员往来暂行措施后，他即率团到访中国多个城市，与商业伙伴洽商。“我们看好中国市场韧性和消费活力，希望通过中国市场获得更大发展”。

2022年，中国连续第14年成为巴西最大贸易伙伴国。根据巴西官方数据，去年巴西对华出口额达894.28亿美元，占该国出口总额的26.8%。

巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯表示，巴中经贸伙伴关系不断深入，对巴西农业、基础设施、科技和电子商务等领域发展产生积极影响。巴中双边贸易不断创下新高，对巴西经济增长贡献巨大，必将进一步推动双方各领域往来。

非洲开发银行1月发布报告，将非洲地区2023年经济增长预期上调至4%。报告认为，中国优化调整防疫政策后，作为非洲重要出口市场的亚洲地区将实现稳定增长，进而扩大非洲发展空间。

德国浩亭电子公司总经理拉尔夫·克莱因表示，中国市场潜力巨大，中国经济对德国企业在华发展影响重大，期待中国经济实现更积极发展和更快增长。

英国国家统计局2月17日发布的数据显示，2022年，中国是英国货物进口方面第二大贸易伙伴，货物出口方面第五大贸易伙伴。英国杜伦大学学者张志楷认为，受贸易多元化需求驱动，英国对华出口增加。英国商界正在积极推动英中经贸往来，今年双边贸易有望进一步增长。

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