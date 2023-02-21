新华社北京2月21日电 一支国际研究团队在英国《自然·医学》月刊20日刊载的论文中说，一名获称“杜塞尔多夫病人”的艾滋病患者约10年前接受干细胞移植，停止抗艾药物4年后体内未再检测到活跃的艾滋病病毒，从而成为继“柏林病人”和“伦敦病人”后第三名被治愈的艾滋病患者。

研究人员主要来自德国。他们在论文中没有公布这名男性患者真实姓名，只说他现年53岁，2008年确诊患艾滋病，3年后又确诊患上急性骨髓性白血病，接受过化疗，但不久后白血病复发。2013年，他在德国杜塞尔多夫大学医院接受骨髓移植，使用的造血干细胞来自一名女性捐赠者。

与“柏林病人”和“伦敦病人”接受干细胞移植时的情况一样，那名捐赠者的CCR5受体同样出现一种罕见变异，可阻止艾滋病病毒进入宿主细胞。

“杜塞尔多夫病人”2018年11月停止接受抗逆转录病毒药物治疗。德国之声援引研究人员的话报道，这是判断患者是否被治愈的唯一方法。患者停用抗艾药物48个月后，研究人员没有在他的血液中检测到具有感染能力的艾滋病病毒，只是在部分血液和淋巴组织样本中检测到艾滋病病毒残留的零星遗传物质。实验证明这些残留物没有复制病毒的能力。

用研究人员的话说，这是患者被治愈的有力证据，而这一治愈病例提供了“宝贵见解，希望它能指导今后”相关治疗方案。

2012年7月24日，在美国首都华盛顿白宫外，人们举起“我们能结束艾滋病”的横幅。新华社记者张军摄

“杜塞尔多夫病人”在一份声明中说，他为自己的“全球医生团队感到骄傲，他们成功地治愈了我的艾滋病——当然同时也治愈了白血病”。他上周“隆重”庆祝自己接受干细胞移植10周年，并邀请了干细胞捐赠者。

CCR5是艾滋病病毒攻击人体的一个主要切入点。研究人员认为，通过干细胞移植将免疫细胞置换为没有CCR5受体的细胞，可能是停止药物治疗后患者体内艾滋病病毒没有反弹的原因。

不过，多名专家提醒，治愈病例接受的干细胞移植疗法风险很高，且有诸多制约因素，不便推广。

事实上，携带CCR5基因突变的人本就极少，骨髓配型也是道难关，术后感染风险、排异反应等亦不容忽视。这些年来，世界范围内研究人员对其他多名患者也开展过类似尝试，但都未获成功。

某种程度上说，新研究反而进一步证明，针对CCR5受体的基因编辑疗法可能成为治愈艾滋病的关键。据英国《新科学家》周刊网站报道，目前已经有研究人员在探索如何使用基因编辑技术令艾滋病病毒感染者免疫系统中的CCR5受体发生基因突变。

2011年8月23日，在南非约翰内斯堡以南约45公里的小镇奥兰治农场，志愿者利迪亚·姆巴洛来到64岁的艾滋病患者安娜家中帮助她进行简单的治疗。新华社记者费茂华摄

参与研究“伦敦病人”病例的英国剑桥大学教授拉温德拉·库马尔·格普塔说，干细胞移植疗法仅能作为最后的手段来治疗那些同时患有血液系统疾病的艾滋病患者，并不适用于所有艾滋病患者。

美国人蒂莫西·布朗是全球首个艾滋病治愈患者，因在德国柏林接受干细胞移植获称“柏林病人”。他1995年被诊断出艾滋病，2006年确诊患急性骨髓性白血病，次年在柏林接受放射疗法和干细胞移植，之后艾滋病和白血病均消失了。

十余年后，被称为“伦敦病人”的艾滋病患者亚当·卡斯蒂列霍在接受干细胞移植治疗后，在相当长的观察期内也未再检测到活跃的艾滋病病毒，被广泛认为是第二名被治愈的艾滋病患者。

去年，有研究人员分别在不同的学术会议上宣布，还有两名艾滋病患者患白血病后接受了干细胞移植，停用抗艾药物10多个月后体内也未再检测到活跃的艾滋病病毒。不过，相关研究尚未在学术期刊上发表。（王鑫方）

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