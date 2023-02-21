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外交部发言人：事实早已撕下美国“和平捍卫者”的假面具

2023年02月21日19:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月21日电（记者董雪）针对美国国务卿布林肯近日涉华言论，外交部发言人汪文斌21日在例行记者会上回答提问时说，美方是乌克兰战场的最大武器提供者。事实早已撕下了美国“和平捍卫者”的假面具，暴露了其“唯恐天下不乱”的真面目。

　　汪文斌说，美方是乌克兰战场的最大武器提供者。“昨天美方还宣布再向乌克兰提供5亿美元军事援助，现在却不断散布中方提供武器的虚假信息，居心何在？美方口口声声要维护和平，实际上却大发战争财，美国军工企业从乌克兰战场赚得盆满钵满，良心何在？”

　　“美方曾在阿富汗推行‘战斗到最后一个阿富汗人’的政策，难道今天还要让乌克兰‘战斗到最后一个乌克兰人’吗？”汪文斌说，事实早已撕下了美国“和平捍卫者”的假面具，暴露了其“唯恐天下不乱”的真面目。

　　他表示，中俄全面战略协作伙伴关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，是两个独立国家主权范围之内的事情。中方从不接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压。“美方应当切实反思自身所作所为，停止再做拱火浇油、趁火打劫、趁机牟利的事情，和中方一样真正致力于劝和促谈。”

(责编：牛镛、杨光宇)

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