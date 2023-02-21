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俄乌冲突升级一周年｜乌克兰危机重创欧洲经济

2023年02月21日18:59 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔2月21日电 （国际观察）乌克兰危机重创欧洲经济

　　新华社记者康逸

　　乌克兰危机升级一年来，欧洲经济遭受多重冲击，能源、产业、民生、环保等领域频亮“红灯”。分析人士认为，欧洲盲目追随美国对俄罗斯实施经济制裁，不仅安全利益被裹挟，经济领域也遭到反噬。更令欧洲不满的是，美国趁机大肆收割盘剥，独留欧洲咽下苦果。

　　外伤：盟友“吸血” 产业倒退

　　乌克兰危机升级后，欧盟能源供应在多元化方面虽然取得一定进展，但整体上仍面临成本高、变数多的紧张局面。与此同时，藉帮助欧盟摆脱对俄能源依赖之名，美国能源公司和贸易商在欧洲赚得盆满钵满。

　　欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼日前表示，2023年前五周，来自俄罗斯的管道天然气仅占欧盟天然气进口总量的7.5%左右，远低于2021年37%的平均水平。海运液化天然气所占比重则从2021年的20%增加到2023年年初的42%，增长一倍多。

　　大宗商品数据分析公司克普勒的数据显示，2022年欧盟从美国进口的液化天然气占总进口量的41%，比上年增长154%。欧盟统计局最新数据显示，2022年美国重新成为欧盟第一大货物贸易伙伴，其中欧盟从美国进口额增长达53.5%，能源贸易增加和能源价格暴涨“功不可没”。

　　研究机构和专家分析指出，美国以过高价格向欧洲市场供气，从地缘政治争斗中大肆渔利，靠乌克兰危机大发横财。

　　近期，有消息人士爆料，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸，是美国军方在总统拜登授意下所为。相关数据显示，在“北溪”管道爆炸当月，美国对欧洲天然气出口量已占其天然气总出口量的70%，而欧洲天然气均价是美国天然气现货价格的七倍多。有专家认为，美国和北约破坏“北溪”管道，是美国对其欧洲盟友展开的“经济战”。

　　除了在能源领域“巧取”外，美国还通过《通胀削减法案》对欧洲进一步“豪夺”，以高额补贴等激励措施，推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用，这给欧洲国家造成产业外迁压力。尽管欧盟方面一直争取美方平衡欧洲企业利益，但并未取得实质性结果。

　　比利时大型建筑公司埃泰首席执行官伯纳德·德尔沃表示，在欧洲能源成本飙升和美国保护主义立法的双重作用下，整个欧洲正面临“去工业化风险”。如果欧盟不着手干预，越来越多欧洲公司可能迁往美国，这种可能性“对欧洲来说非常危险”。

　　内伤：制裁反噬 民生困顿

　　乌克兰危机升级以来，欧盟实施了一揽子经济制裁措施，大幅减少对俄出口，但受制裁反噬效应影响，欧洲能源价格飙升，通胀高企，企业遭受巨大损失，民众实际工资严重缩水，购买力下降。

　　一年来，能源和大宗商品价格上涨不断向消费者传导。今年1月欧元区通胀率达8.5%，尽管较此前有所回落，仍远高于欧洲央行设定的2%目标。同时，近期欧盟实施对俄石油产品限价和禁运，将导致国际市场油品特别是柴油供应紧张和价格上涨，继而抵消欧盟抑制通胀的努力。

　　总体而言，欧洲价格上升压力仍然较大，衡量潜在通胀趋势的关键指标核心通胀率继续上升。欧洲央行行长拉加德日前出席欧洲议会听证会时表示，高通胀对欧洲经济各领域和民众生活产生巨大影响，特别是对低收入家庭。

　　受能源价格飙升、工资上涨和融资成本上升等因素影响，欧洲企业经营状况不断恶化。由于通胀压力持续存在，欧洲央行表示将继续紧缩货币政策，这将对企业活动造成压力并影响投资，进一步阻碍欧洲经济复苏。

　　欧盟统计局最新公布的数据显示，2022年第四季度欧盟企业申请破产数量创历史新高，环比增长26.8%，达到2015年有记录以来最高水平。

　　欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯坦言，由于乌克兰危机仍在继续，欧洲经济前景存在很大不确定性。“在整个欧盟，民众和企业仍在经历艰难时期。”

　　受能源供应安全所累，欧盟在减排问题上频频“开倒车”。去年冬季，多个曾大力呼吁弃煤的欧洲国家相继重开煤电厂。法国、德国、比利时等国决定重启或延长核反应堆服役时间。

　　分析人士指出，欧洲国家的这些举措无法从根源上解决能源危机，提高欧洲能源独立性。

(责编：崔越、张悦)

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