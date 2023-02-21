新华社东京2月21日电 21日清晨，一辆卡车从东京上野动物园缓缓驶出，日本国民明星大熊猫“香香”踏上了回归中国的旅程。

“去了中国，我们也要继续做朋友哦。”

“‘香香’，谢谢你为中国和日本的友好牵线搭桥!”

“你的成长给了我生活的勇气，你的幸福就是我的幸福。”

……

在上野动物园官网，有人为“香香”留下临别赠言。在19日的道别现场，有人已泣不成声。

国民明星

“香香”2017年6月12日在上野动物园出生，是该园时隔29年自然繁育出生并长大的熊猫宝宝。它的出生一度轰动日本，它的取名、公开亮相、每个生日以及离开妈妈的日子等都会登上新闻，它是日本家喻户晓的明星。

本月19日是“香香”在上野动物园的最后参观日，参观机会由抽签决定。大批“香香粉”从全国各地蜂拥而至，上野动物园显得格外拥挤，“香香”海报等周边产品早已被一抢而空。

2月19日，在日本东京上野动物园，游客排队与大熊猫“香香”告别。新华社记者 张笑宇 摄

记者在熊猫馆周围看到，中签的“幸运儿”按预约时间段前往熊猫馆等待与“香香”道别，队伍中有拄着拐杖的老人，有抱着婴儿的夫妻；许多没能中签的人，有的戴着印有熊猫图案的口罩，有的抱着熊猫玩偶，在熊猫馆附近徘徊观望，即便不能亲眼看到心目中的“美人香”，也想离它更近一些。

一对年轻小夫妻抱着刚出生3个月的孩子从外地赶来与“香香”告别。“香香”的铁杆粉丝水口奈津季和妈妈身着印有“香香”头像的帽衫，成为与“香香”见面的最后一批观众。她们称赞，“‘美人香’长得漂亮，又特别好动”。

2月19日，在日本东京上野动物园，一名小朋友穿戴着大熊猫服饰游览。新华社记者张笑宇摄

包括“香香”在内，共有13只大熊猫旅居日本。在日本人心目中，一说起上野动物园就会想到大熊猫。50年前第一批旅日大熊猫“康康”和“兰兰”的落脚地就是上野动物园。

依依惜别

从埼玉县赶来的“香香粉”和田美月向记者展示了刚刚拍摄的“香香”图片。“从‘香香’第一次亮相到现在，数不清来看它多少次了，每个周末和不上班的时候肯定会来这里。我想应该有几百次了。”她说。

这是2017年12月18日在日本东京上野动物园拍摄的大熊猫幼崽“香香”。新华社记者马曹冉摄

当记者问及与“香香”有关回忆和临别赠言时，和田突然低下头默默不语，再抬头已是泣不成声。

“谢谢你出生在上野，让我们看到很多可爱的画面，给喜爱大熊猫的我们以及所有日本人带来笑容和治愈。”她抽泣着说。

距离上野动物园不远，日本百货公司松坂屋二层的一角正在举办熊猫摄影家、“每日熊猫”博客博主高氏贵博的“香香”摄影展。展场电视屏幕不停播放“香香”照片，一个年轻女孩驻足良久，任眼中泪水滑落……

2月17日，人们在日本东京参观“920日香香摄影展”时拍照。新华社记者张笑宇摄

“我们会去中国看你的”

“香香”的父母“比力”与“仙女”均从中国借出，它们产下的幼崽所有权也属于中国。按计划“香香”原定于2020年12月底归还中国，但受疫情影响，归还日期一再被推迟。目前5岁零8个月的“香香”已到繁殖年龄。就在几天前，上野动物园发现“香香”出现第一次发情征兆。

“我是一直看着它长大的，现在确实有些失落。”上野动物园园长福田丰日前对记者说，“考虑到香香的未来以及大熊猫的未来，如果它在中国找到好伴侣、留下子孙后代，将是很了不起的事情。”

上野动物园前园长、日本熊猫保护协会会长土居利光也认为，“香香”回到中国是大好事，“到了那边有很多适龄雄性熊猫，它可以觅得一个好伴侣”。

2月19日，在日本东京上野动物园，大熊猫爱好者们在一起交流。新华社记者张笑宇摄

“香香粉”目送“香香”离开，犹如母亲看着孩子远行。一位“香香粉”追着记者说：“一定要用文字告诉更多人，‘香香’不喜欢吃胡萝卜，请不要勉强它吃啊，它最爱的是苹果。”

天色已晚，一群“香香粉”仍不肯离去。他们抱着“香香”玩偶冲着熊猫馆方向大声呼喊：“‘香香’，再见！”“我们会去中国看你的！”（记者：姜俏梅、张伊伊、李光正；剪辑：王玉珏；编辑：马晓燕、王丰丰）

新华社国际部制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：崔越、张悦)